Паллиативных пациентов в Москве обеспечат бесплатными медицинскими изделиями

«Пациенты, которые нуждаются в паллиативной помощи, будут бесплатно получать необходимые медицинские изделия для использования на дому», ‒ говорится в сообщении. Пациентов обеспечат аппаратами искусственной вентиляции легких, инфузионными насосами, кислородными концентраторами, а также сильнодействующими и наркотическими лекарственными препаратами. Кроме того, они получат изделия одноразового использования и временно смогут воспользоваться ходунками, медицинскими кроватями, креслами-каталками, системами подъема и перемещения.