Паллиативных пациентов в Москве обеспечат бесплатными медицинскими изделиями
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому нуждающиеся в паллиативной помощи пациенты будут бесплатно получать необходимые медицинские изделия для использования на дому, сообщили в пресс-службе мэра.
«Пациенты, которые нуждаются в паллиативной помощи, будут бесплатно получать необходимые медицинские изделия для использования на дому», ‒ говорится в сообщении. Пациентов обеспечат аппаратами искусственной вентиляции легких, инфузионными насосами, кислородными концентраторами, а также сильнодействующими и наркотическими лекарственными препаратами. Кроме того, они получат изделия одноразового использования и временно смогут воспользоваться ходунками, медицинскими кроватями, креслами-каталками, системами подъема и перемещения.
Получить изделия можно в территориальных центрах социального обслуживания и ресурсных центрах, которые будут созданы при медицинских организациях, оказывающих паллиативную помощь на дому. Пациентов будут обеспечивать необходимым вне зависимости от наличия статуса инвалида и индивидуальной программы реабилитации, объяснили в пресс-службе мэра. По предварительной оценке, нововведение позволит улучшить качество жизни 30 000–35 000 москвичей.