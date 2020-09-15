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Паллиативных пациентов в Москве обеспечат бесплатными медицинскими изделиями

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому нуждающиеся в паллиативной помощи пациенты будут бесплатно получать необходимые медицинские изделия для использования на дому, сообщили в пресс-службе мэра.

«Пациенты, которые нуждаются в паллиативной помощи, будут бесплатно получать необходимые медицинские изделия для использования на дому», ‒ говорится в сообщении. Пациентов обеспечат аппаратами искусственной вентиляции легких, инфузионными насосами, кислородными концентраторами, а также сильнодействующими и наркотическими лекарственными препаратами. Кроме того, они получат изделия одноразового использования и временно смогут воспользоваться ходунками, медицинскими кроватями, креслами-каталками, системами подъема и перемещения.

Получить изделия можно в территориальных центрах социального обслуживания и ресурсных центрах, которые будут созданы при медицинских организациях, оказывающих паллиативную помощь на дому. Пациентов будут обеспечивать необходимым вне зависимости от наличия статуса инвалида и индивидуальной программы реабилитации, объяснили в пресс-службе мэра. По предварительной оценке, нововведение позволит улучшить качество жизни 30 000–35 000 москвичей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных