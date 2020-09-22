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В России за сутки выявили 6215 новых случаев коронавируса

За сутки умерли 160 человек, продолжают лечение более 178 000
Ведомости
Maxim Shemetov / REUTERS

В России за сутки выявили 6215 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 115 810. Умерли за сутки 160 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 19 649, выздоровели 917 949. 178 212 человек продолжают лечение.

Вчера, 21 сентября, оперштаб сообщил о 6196 новых заболевших.

В Москве за сутки выявлено 980 случаев заражения коронавирусом. В столице за этот период умерли 15 человек, выздоровел – 1191 пациент. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+211), Ростовская (+181), Московская (+172) и Нижегородская (+157) области.

Москва лидирует из регионов по общему числу заболевших – 278 388. На втором месте – Московская область, где количество зараженных 71 901 человек. Санкт-Петербург находится на третьем месте – 41 151.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных