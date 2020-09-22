В России за сутки выявили 6215 новых случаев коронавируса

В Москве за сутки выявлено 980 случаев заражения коронавирусом. В столице за этот период умерли 15 человек, выздоровел – 1191 пациент. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+211), Ростовская (+181), Московская (+172) и Нижегородская (+157) области.