В России за сутки выявили 6215 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 6215 новых случаев коронавирусаЗа сутки умерли 160 человек, продолжают лечение более 178 000
В России за сутки выявили 6215 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 115 810. Умерли за сутки 160 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 19 649, выздоровели 917 949. 178 212 человек продолжают лечение.
Вчера, 21 сентября, оперштаб сообщил о 6196 новых заболевших.
В Москве за сутки выявлено 980 случаев заражения коронавирусом. В столице за этот период умерли 15 человек, выздоровел – 1191 пациент. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+211), Ростовская (+181), Московская (+172) и Нижегородская (+157) области.
Москва лидирует из регионов по общему числу заболевших – 278 388. На втором месте – Московская область, где количество зараженных 71 901 человек. Санкт-Петербург находится на третьем месте – 41 151.