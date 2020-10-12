Ученые назвали срок сохранения коронавируса на коже человека

В ходе эксперемента исследователи выяснили, что обработка 80% этанолом позволяет полностью уничтожить все коронавирусы примерно за 15 секунд. Кроме того, ученые установили, что их количество можно уменьшить в 100 раз, если помыть руки под проточной водой. При этом, если руки мыть с мылом 15 секунд, а потом смывать под проточной водой еще 10 секунд, то на коже останется лишь одна десятитысячная доля от исходного числа коронавирусов. Специалисты утверждают, что эффект от обработки вымытых рук спиртовым антисептиком вырастает еще больше.