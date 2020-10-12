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Ученые назвали срок сохранения коронавируса на коже человека

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Новая коронавирусная инфекция способна сохраняться на коже человека и представлять опасность около девяти часов, что примерно в пять раз превышает эту способность у вирусов гриппа. К таким выводам пришли специалисты японского Медицинского университета Киото. Их исследование опубликовано в журнале «Клинические инфекционные исследования» (официальное издание американского Сообщества инфекционных заболеваний).

Исследование заключалось в том, что ученые поместили на кожу человека примерно по 100 000 образцов вирусов гриппа и новых коронавирусов, а затем наблюдали за скоростью их исчезновения. Отмечается, что вирусы гриппа исчезали примерно через 1-2 часа, а коронавирусы держались от 6 до 11 часов, но в среднем — девять часов.

В ходе эксперемента исследователи выяснили, что обработка 80% этанолом позволяет полностью уничтожить все коронавирусы примерно за 15 секунд. Кроме того, ученые установили, что их количество можно уменьшить в 100 раз, если помыть руки под проточной водой. При этом, если руки мыть с мылом 15 секунд, а потом смывать под проточной водой еще 10 секунд, то на коже останется лишь одна десятитысячная доля от исходного числа коронавирусов. Специалисты утверждают, что эффект от обработки вымытых рук спиртовым антисептиком вырастает еще больше.

Ранее ученые из Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии вяснили, что новый тип коронавируса может сохраняться до 28 дней на сенсорных экранах мобильных телефонов и банкнотах практически до месяца при комнатой температуре.

Ранее по теме: Ученые предупредили об устойчивости коронавируса на смартфонах и купюрах

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных