Нобелевскую премию по экономике присудили за развитие теории аукционов

Формально Нобелевская премия по экономике называется премией Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Она была учреждена Банком Швеции в 1968 г., в то время как награды в других областях вручаются с 1901 г. В отличие от остальных пяти премий, вручаемых на церемонии награждения нобелевских лауреатов, деньги в рамках этой премии выделяются не из наследства Нобеля. Лауреатов премии объявляет Шведская королевская академия наук.