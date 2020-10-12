Нобелевскую премию по экономике присудили за развитие теории аукционов
Пол Милгром и Роберт Уилсон из США стали лауреатами Нобелевской премии по экономике за усовершенствование теории аукционов и изобретение их новых форматов, сообщается на сайте премии.
«Лауреаты этого года Пол Милгром и Роберт Уилсон изучили, как работают аукционы. Они также использовали свои идеи для разработки новых форматов аукционов для товаров и услуг, которые сложно продать традиционным способом, например, радиочастот», — сказано в сообщении Нобелевского комитета.
Открытия Уилсона и Милгрома принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру, говорится в пресс-релизе. Сумма премии составила 10 млн шведских крон — более 87 млн руб.
Формально Нобелевская премия по экономике называется премией Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Она была учреждена Банком Швеции в 1968 г., в то время как награды в других областях вручаются с 1901 г. В отличие от остальных пяти премий, вручаемых на церемонии награждения нобелевских лауреатов, деньги в рамках этой премии выделяются не из наследства Нобеля. Лауреатов премии объявляет Шведская королевская академия наук.