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Нобелевскую премию по экономике присудили за развитие теории аукционов

Ведомости

Пол Милгром и Роберт Уилсон из США стали лауреатами Нобелевской премии по экономике за усовершенствование теории аукционов и изобретение их новых форматов, сообщается на сайте премии.

«Лауреаты этого года Пол Милгром и Роберт Уилсон изучили, как работают аукционы. Они также использовали свои идеи для разработки новых форматов аукционов для товаров и услуг, которые сложно продать традиционным способом, например, радиочастот», — сказано в сообщении Нобелевского комитета. 

Открытия Уилсона и Милгрома принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру, говорится в пресс-релизе. Сумма премии составила 10 млн шведских крон — более 87 млн руб.

Формально Нобелевская премия по экономике называется премией Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Она была учреждена Банком Швеции в 1968 г., в то время как награды в других областях вручаются с 1901 г. В отличие от остальных пяти премий, вручаемых на церемонии награждения нобелевских лауреатов, деньги в рамках этой премии выделяются не из наследства Нобеля. Лауреатов премии объявляет Шведская королевская академия наук.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных