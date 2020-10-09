Нобелевскую премию мира получила программа ООН по борьбе с голодом
Норвежский Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира за 2020 г. Всемирной продовольственной программе ООН за борьбу с голодом, сообщается на официальном сайте премии.
«Наградой этого года Норвежский Нобелевский комитет желает обратить взоры мира на миллионы людей, которые страдают от голода или сталкиваются с угрозой голода», — сказано в сообщении комитета. Отмечается, что программа смогла превратить «продовольственную безопасность» в инструмент мира. Она также внесла существенный вклад в вовлечение стран-членов ООН в борьбу с использованием голода как инструмента войны.
На Нобелевскую премию мира также был номинирован президент России Владимир Путин. Кроме того, ранее звучали инициативы по выдвижению на нее основателя ФБК Алексея Навального и экс-кандидата на пост президента Белоруссии от оппозиции Светланы Тихановской.
Всемирная продовольственная программа является крупнейшей в мире гуманитарной организацией, которая ежегодно направляет на борьбу с голодом несколько тонн продуктов питания. Программа была основана в 1963 г. как орган по продовольственной помощи в системе ООН.
Нобелевская премия мира наряду с премиями за достижения в области физики, химии, медицины, литературы ежегодно вручается с 1901 г. Во второй половине XX в. награду стали давать также за достижения в экономике. В этом году церемония награждения проходит в онлайн-формате в связи с пандемией коронавирусной инфекции.