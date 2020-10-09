Нобелевскую премию мира получила программа ООН по борьбе с голодом

«Наградой этого года Норвежский Нобелевский комитет желает обратить взоры мира на миллионы людей, которые страдают от голода или сталкиваются с угрозой голода», — сказано в сообщении комитета. Отмечается, что программа смогла превратить «продовольственную безопасность» в инструмент мира. Она также внесла существенный вклад в вовлечение стран-членов ООН в борьбу с использованием голода как инструмента войны.