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Нобелевскую премию мира получила программа ООН по борьбе с голодом

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Норвежский Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира за 2020 г. Всемирной продовольственной программе ООН за борьбу с голодом, сообщается на официальном сайте премии.

«Наградой этого года Норвежский Нобелевский комитет желает обратить взоры мира на миллионы людей, которые страдают от голода или сталкиваются с угрозой голода», — сказано в сообщении комитета. Отмечается, что программа смогла превратить «продовольственную безопасность» в инструмент мира. Она также внесла существенный вклад в вовлечение стран-членов ООН в борьбу с использованием голода как инструмента войны.

На Нобелевскую премию мира также был номинирован президент России Владимир Путин. Кроме того, ранее звучали инициативы по выдвижению на нее основателя ФБК Алексея Навального и экс-кандидата на пост президента Белоруссии от оппозиции Светланы Тихановской.

Всемирная продовольственная программа является крупнейшей в мире гуманитарной организацией, которая ежегодно направляет на борьбу с голодом несколько тонн продуктов питания. Программа была основана в 1963 г. как орган по продовольственной помощи в системе ООН. 

Нобелевская премия мира наряду с премиями за достижения в области физики, химии, медицины, литературы ежегодно вручается с 1901 г. Во второй половине XX в. награду стали давать также за достижения в экономике. В этом году церемония награждения проходит в онлайн-формате в связи с пандемией коронавирусной инфекции. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных