Правительство опровергло информацию о переводе сотрудников на удаленку
Правительство опровергло информацию о переводе сотрудников на удаленку. «Эта информация не соответствует действительности. Правительство продолжает работать в штатном режиме», — сказали «Ведомостям» в пресс-службе.
Ранее «Открытые медиа» сообщили со ссылкой на источники, что правительство распорядилось отправить чиновников на удаленную работу. Как сообщило издание, в здания министерств и в Белый дом перестанут пускать посетителей и рядовых сотрудников, появляться на рабочих местах разрешено только руководителям в статусе начальников управлений, директоров департаментов и выше.
В здания органов исполнительной власти будут пускать высокопоставленных сотрудников администрации президента, а также председателей комитетов Госдумы и Совета Федерации.