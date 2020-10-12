Правительство опровергло информацию о переводе сотрудников на удаленку

Ранее «Открытые медиа» сообщили со ссылкой на источники, что правительство распорядилось отправить чиновников на удаленную работу. Как сообщило издание, в здания министерств и в Белый дом перестанут пускать посетителей и рядовых сотрудников, появляться на рабочих местах разрешено только руководителям в статусе начальников управлений, директоров департаментов и выше.