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Правительство опровергло информацию о переводе сотрудников на удаленку

Ведомости

Правительство опровергло информацию о переводе сотрудников на удаленку. «Эта информация не соответствует действительности. Правительство продолжает работать в штатном режиме», — сказали «Ведомостям» в пресс-службе.

Ранее «Открытые медиа» сообщили со ссылкой на источники, что правительство распорядилось отправить чиновников на удаленную работу. Как сообщило издание, в здания министерств и в Белый дом перестанут пускать посетителей и рядовых сотрудников, появляться на рабочих местах разрешено только руководителям в статусе начальников управлений, директоров департаментов и выше.

В здания органов исполнительной власти будут пускать высокопоставленных сотрудников администрации президента, а также председателей комитетов Госдумы и Совета Федерации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных