«Спартак» получил штраф за нарушение санитарного режима

По данным Роспотребнадзора, на матче, который состоялся на стадионе «Спартака» в Москве 3 октября, присутствовали более 20 700 человек, в то время как максимальная загрузка арены составляет 45 тысяч зрителей. При этом болельщики нарушали противоэпидемиологические требования, в том числе по использованию медицинских масок и перчаток, а также соблюдению социальной дистанции.