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«Спартак» получил штраф за нарушение санитарного режима

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Тушинский суд Москвы оштрафовал ФК «Спартак» на 300 тысяч руб. за нарушение противоэпидемиологических мер на матче чемпионата России с «Зенитом», сообщает РИА «Новости».

«Заседание прошло в понедельник в Тушинском суде города Москвы в открытом режиме. Судья Оксана Матухно приняла решение о штрафных санкциях к "Спартаку" в размере 300 тысяч рублей», — пишет агентство.

Директор департамента по связям с общественностью московского клуба Антон Фетисов заявил, что Тушинский суд вынес «самое справедливое решение».

«Есть решение суда. Обжаловать его не будем. Можно дополнительно вводить только ленты на трибунах. Но мы будем обращаться к болельщикам. Невозможно зайти на фанатскую трибуну и рассадить. Очень тяжело добиться соблюдения дистанции. Создается прецедент. Это не очень хорошо», — сказал Фетисов.

По данным Роспотребнадзора, на матче, который состоялся на стадионе «Спартака» в Москве 3 октября, присутствовали более 20 700 человек, в то время как максимальная загрузка арены составляет 45 тысяч зрителей. При этом болельщики нарушали противоэпидемиологические требования, в том числе по использованию медицинских масок и перчаток, а также соблюдению социальной дистанции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных