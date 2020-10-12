ФСБ задержала членов нападавшей на политиков группировки
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Свердловской области группу лиц, нападавших на местных политиков и бизнесменов, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
«Несколько человек задержали, которые следили за политиками, бизнесменами, руководителями управляющих компаний. Они нападали на них, поджигали машины. В числе пострадавших есть и известный журналист», — приводит агентство слова своего собеседника.
Против задержанных возбуждено несколько уголовных дел. Их обвиняют в слежке, вымогательстве и получении биллинговой информации незаконным путем.
По данным источника, жертвами группировки оказались в числе прочих советник губернатора Свердловской области Анатолий Шарапов, председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин, руководитель аппарата администрации города Илья Захаров и владелец сотового оператора «Мотив» Виталий Кочетков.
В УФСБ по Свердловской области отказались прокомментировать «РИА Новостям» данную информацию.