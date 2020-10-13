Суды в Москве ввели ограничения на посещения из-за коронавируса

В России, по данным оперативного штаба на 13 октября, за последние сутки выявили рекордные 13 868 новых случаев коронавируса, следует из данных оперативного штаба. Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России третий день превышает 13 000. В Москве за сутки выявлено 4 618 случаев заражения коронавирусом, 1 750 пациент выздоровел, 58 человека умерли. Общее число случаев заражения с начала пандемии на сегодняшний день составило 1 326 178, в Москве - 339 431 случаев COVID-19.