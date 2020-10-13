Суды в Москве ввели ограничения на посещения из-за коронавируса
Доступ в здание Мосгорсуда, районных судов и мировых судей столицы всем, кроме участников судебных процессов временно ограничен, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. В частности, на процессе временно не смогут присутствовать сотрудники средств массовой информации.
Кроме того, приостанавливается и личный прием граждан председателями судов. Теперь процессуальные документы можно подавать только через услуги почтовой связи или в электронном виде — с помощью личного кабинета Единого информационного портала судов общей юрисдикции Москвы.
В пресс-службе пояснили, что ограничения вводятся «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Вход в суд возможен только при наличии масок и перчаток, а также после измерения температуры тела.
В России, по данным оперативного штаба на 13 октября, за последние сутки выявили рекордные 13 868 новых случаев коронавируса, следует из данных оперативного штаба. Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России третий день превышает 13 000. В Москве за сутки выявлено 4 618 случаев заражения коронавирусом, 1 750 пациент выздоровел, 58 человека умерли. Общее число случаев заражения с начала пандемии на сегодняшний день составило 1 326 178, в Москве - 339 431 случаев COVID-19.