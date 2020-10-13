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Суды в Москве ввели ограничения на посещения из-за коронавируса

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Доступ в здание Мосгорсуда, районных судов и мировых судей столицы всем, кроме участников судебных процессов временно ограничен, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. В частности, на процессе временно не смогут присутствовать сотрудники средств массовой информации. 

Кроме того, приостанавливается и личный прием граждан председателями судов. Теперь процессуальные документы можно подавать только через услуги почтовой связи или в электронном виде — с помощью личного кабинета Единого информационного портала судов общей юрисдикции Москвы. 

В пресс-службе пояснили, что ограничения вводятся «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Вход в суд возможен только при наличии масок и перчаток, а также после измерения температуры тела. 

В России, по данным оперативного штаба на 13 октября, за последние сутки выявили рекордные 13 868 новых случаев коронавируса, следует из данных оперативного штаба. Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России третий день превышает 13 000. В Москве за сутки выявлено 4 618 случаев заражения коронавирусом, 1 750 пациент выздоровел, 58 человека умерли. Общее число случаев заражения с начала пандемии на сегодняшний день составило 1 326 178, в Москве - 339 431 случаев COVID-19. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных