В Москве учеников старших классов переведут на дистанционное обучение

Решение о переводе на дистанционный режим только учеников старших классов Собянин объяснил тем, что они больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их долю приходится две трети заболевших детей. «Принимая это решение, мы существенно уменьшаем эпидемио­логическую нагрузку на школы. Появляется возможность максимально рассредоточить детей внутри зданий и минимизировать контакты между учениками разных классов в рекреациях, столовых и на входах»,- пояснил он.