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В Москве учеников старших классов переведут на дистанционное обучение

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После окончания каникул учеников старших классов московских школ переведут на дистанционное обучение. Оно продлится с 19 октября по 1 ноября. Ученики 1-5 классов с 19 октября будут учиться в школах в обычном режиме, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«С понедельника, 19 октября 2020 г. ученики 1-5 классов возвращаются в школы и возобновляют обучение в очном режиме. Школьники 6-11 классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения», — сообщил мэр.

Решение о переводе на дистанционный режим только учеников старших классов Собянин объяснил тем, что они больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их долю приходится две трети заболевших детей. «Принимая это решение, мы существенно уменьшаем эпидемио­логическую нагрузку на школы. Появляется возможность максимально рассредоточить детей внутри зданий и минимизировать контакты между учениками разных классов в рекреациях, столовых и на входах»,- пояснил он.

По решению мэра, с 19 октября по 1 ноября будут закрыты учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации. Транспортные карты школьников 1-5 классов, которые ранее блокировали в рамках усиления мер профилактики коронавируса, разблокируют. Бесплатный проезд старшеклассников будет по-прежнему приостановлен.

Ранее Собянин объявил в школах города внеочередные каникулы с 5 по 18 октября. Затем главы еще нескольких регионов ввели каникулы для школьников из-за распространения коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных