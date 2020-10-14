В Москве учеников старших классов переведут на дистанционное обучение
После окончания каникул учеников старших классов московских школ переведут на дистанционное обучение. Оно продлится с 19 октября по 1 ноября. Ученики 1-5 классов с 19 октября будут учиться в школах в обычном режиме, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«С понедельника, 19 октября 2020 г. ученики 1-5 классов возвращаются в школы и возобновляют обучение в очном режиме. Школьники 6-11 классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения», — сообщил мэр.
Решение о переводе на дистанционный режим только учеников старших классов Собянин объяснил тем, что они больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их долю приходится две трети заболевших детей. «Принимая это решение, мы существенно уменьшаем эпидемиологическую нагрузку на школы. Появляется возможность максимально рассредоточить детей внутри зданий и минимизировать контакты между учениками разных классов в рекреациях, столовых и на входах»,- пояснил он.
По решению мэра, с 19 октября по 1 ноября будут закрыты учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации. Транспортные карты школьников 1-5 классов, которые ранее блокировали в рамках усиления мер профилактики коронавируса, разблокируют. Бесплатный проезд старшеклассников будет по-прежнему приостановлен.
Ранее Собянин объявил в школах города внеочередные каникулы с 5 по 18 октября. Затем главы еще нескольких регионов ввели каникулы для школьников из-за распространения коронавируса.