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С Байконура к МКС стартовала ракета-носитель с космонавтами на борту

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Ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» и экипажем стартовала с Байконура. Полет к Международной космической станции (МКС) должен занять три часа. Трансляция запуска опубликована на сайте «Роскосмоса».

«В 8:45:04 по московскому времени, со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблём «Союз МС-17». В соответствии с циклограммой полета в 08:53:53 мск корабль в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя на целевой орбите»,- говорится в сообщении «Роскосмоса».

Как сообщает «РИА Новости» ракета уже вывела корабль «Союз МС-17» на орбиту. Стыковка с МКС запланирована примерно на 11:52 мск. Экипаж состоит из трех человек — российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Космонавты проведут на орбите 177 суток, запланированы 55 научных экспериментов и два выхода в открытый космос. Рыжиков рассказывал, что его команда доставит на МКС оборудование для поиска утечки воздуха, которую на станции выявили в августе и не смогли до сих пор локализовать и перекрыть. Также они собирались привезти на МКС герметик, писал «Интерфакс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных