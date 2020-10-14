С Байконура к МКС стартовала ракета-носитель с космонавтами на борту

Космонавты проведут на орбите 177 суток, запланированы 55 научных экспериментов и два выхода в открытый космос. Рыжиков рассказывал, что его команда доставит на МКС оборудование для поиска утечки воздуха, которую на станции выявили в августе и не смогли до сих пор локализовать и перекрыть. Также они собирались привезти на МКС герметик, писал «Интерфакс».