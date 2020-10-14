С Байконура к МКС стартовала ракета-носитель с космонавтами на борту
Ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» и экипажем стартовала с Байконура. Полет к Международной космической станции (МКС) должен занять три часа. Трансляция запуска опубликована на сайте «Роскосмоса».
«В 8:45:04 по московскому времени, со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблём «Союз МС-17». В соответствии с циклограммой полета в 08:53:53 мск корабль в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя на целевой орбите»,- говорится в сообщении «Роскосмоса».
Как сообщает «РИА Новости» ракета уже вывела корабль «Союз МС-17» на орбиту. Стыковка с МКС запланирована примерно на 11:52 мск. Экипаж состоит из трех человек — российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.
Космонавты проведут на орбите 177 суток, запланированы 55 научных экспериментов и два выхода в открытый космос. Рыжиков рассказывал, что его команда доставит на МКС оборудование для поиска утечки воздуха, которую на станции выявили в августе и не смогли до сих пор локализовать и перекрыть. Также они собирались привезти на МКС герметик, писал «Интерфакс».