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Рогозин прокомментировал полет экипажа на МКС цитатой из «Мертвых душ»

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал рекорд по скорости доставки экипажа на МКС цитатой из «Мертвых душ», сообщает РИА «Новости».

14 октября ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-17» стартовала с космодрома Байконур. Через рекордные 3 часа и 3 минуты корабль причалил к МКС.

«Поздравляем вас с успешной стыковкой. Молодцы, что так быстро долетели. Какой русский не любит быстрой езды, как говорится», — сказал Рогозин экипажу корабля, трансляция переговоров велась на сайте госкорпорации.

Экипаж состоит из трех человек — российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Космонавты проведут на орбите 177 суток, запланированы 55 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных