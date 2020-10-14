Рогозин прокомментировал полет экипажа на МКС цитатой из «Мертвых душ»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал рекорд по скорости доставки экипажа на МКС цитатой из «Мертвых душ», сообщает РИА «Новости».
14 октября ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-17» стартовала с космодрома Байконур. Через рекордные 3 часа и 3 минуты корабль причалил к МКС.
«Поздравляем вас с успешной стыковкой. Молодцы, что так быстро долетели. Какой русский не любит быстрой езды, как говорится», — сказал Рогозин экипажу корабля, трансляция переговоров велась на сайте госкорпорации.
Экипаж состоит из трех человек — российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Космонавты проведут на орбите 177 суток, запланированы 55 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.