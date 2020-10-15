В Роспотребнадзоре дали прогноз по спаду заболеваемости COVID-19
Стабилизация ситуации с коронавирусом в России может наступить в ноябре, заявил «Интерфаксу» заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Учитывая, что начался он (новый рост заболеваемости коронавирусом) где-то неделю назад, то предположительно дней через 20 должен наступить этап стабилизации эпидемиологического процесса», — сказал Горелов. Он отметил, что рост заболеваемости COVID-19 продолжается в среднем 28 дней.
По мнению эпидемиолога, максимальный суточный прирост новых случаев коронавируса в России может составить около 18 000. Снижение заболеваемости COVID-19 до нулевых значений пока невозможно, так как переболели им не более 1% населения, объяснил Горелов.
По данным оперативного штаба на 15 октября, в России за последние сутки выявили 13 754 новых случая коронавируса, выздоровели 8 392 заболевших, 286 пациентов умерли. 14 октября оперштаб сообщал о рекордных 14 231 новых случаях коронавируса.