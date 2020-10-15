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В Роспотребнадзоре дали прогноз по спаду заболеваемости COVID-19

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Стабилизация ситуации с коронавирусом в России может наступить в ноябре, заявил «Интерфаксу» заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Учитывая, что начался он (новый рост заболеваемости коронавирусом) где-то неделю назад, то предположительно дней через 20 должен наступить этап стабилизации эпидемиологического процесса», — сказал Горелов. Он отметил, что рост заболеваемости COVID-19 продолжается в среднем 28 дней. 

По мнению эпидемиолога, максимальный суточный прирост новых случаев коронавируса в России может составить около 18 000. Снижение заболеваемости COVID-19 до нулевых значений пока невозможно, так как переболели им не более 1% населения, объяснил Горелов.

По данным оперативного штаба на 15 октября, в России за последние сутки выявили 13 754 новых случая коронавируса, выздоровели 8 392 заболевших, 286 пациентов умерли. 14 октября оперштаб сообщал о рекордных 14 231 новых случаях коронавируса.

Ранее по теме: В России за сутки выявили 13 754 новых случая коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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