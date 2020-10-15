В России за сутки выявили 13 754 новых случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 13 754 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения с начала пандемии достигло 1 354 163. За сутки в России полностью выздоровели 8 392 заболевших, 286 пациентов умерли. За весь период число летальных исходов составило 23 491, выздоровели более 1 млн человек, более 282 000 продолжают лечение.