В России за сутки выявили 13 754 новых случая коронавируса

В России за сутки выявили 13 754 новых случая коронавирусаВ Москве 3942 новых заболевших
В России за последние сутки выявили 13 754 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения с начала пандемии достигло 1 354 163. За сутки в России полностью выздоровели 8 392 заболевших, 286 пациентов умерли. За весь период число летальных исходов составило 23 491, выздоровели более 1 млн человек, более 282 000 продолжают лечение.
14 октября оперштаб сообщал о рекордных 14 231 новых случаев коронавируса.
В Москве за сутки зафиксированы 3942 случая заражения коронавирусом, 1 953 пациента выздоровели, 57 человек умерли. Всего в столице зарегистрировано 347 946 случаев COVID-19. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+638), Подмосковье (+439), Ростовская (+281) и Нижегородская области (+281).
Москва находится на первом месте по числу заболевших (347 946). На втором — Московская область (79 119), на третьем — Санкт-Петербург (49 926).
По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших в мире превысило 38,5 млн. Россия занимает четвертое место по распространению коронавируса. Первое место занимают США (7,91 млн), второе — Индия (7,3 млн), третье — Бразилия (5,14 млн).