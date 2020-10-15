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В России за сутки выявили 13 754 новых случая коронавируса

В Москве 3942 новых заболевших
Ведомости
Кирилл Зыков / АГН Москва

В России за последние сутки выявили 13 754 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения с начала пандемии достигло 1 354 163. За сутки в России полностью выздоровели 8 392 заболевших, 286 пациентов умерли. За весь период число летальных исходов составило 23 491, выздоровели более 1 млн человек, более 282 000 продолжают лечение.

14 октября оперштаб сообщал о рекордных 14 231 новых случаев коронавируса.

В Москве за сутки зафиксированы 3942 случая заражения коронавирусом, 1 953 пациента выздоровели, 57 человек умерли. Всего в столице зарегистрировано 347 946 случаев COVID-19. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+638), Подмосковье (+439), Ростовская (+281) и Нижегородская области (+281).

Москва находится на первом месте по числу заболевших (347 946). На втором — Московская область (79 119), на третьем — Санкт-Петербург (49 926).

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По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших в мире превысило 38,5 млн. Россия занимает четвертое место по распространению коронавируса. Первое место занимают США (7,91 млн), второе — Индия (7,3 млн), третье — Бразилия (5,14 млн).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных