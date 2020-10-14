Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса

Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавирусаЕе разработал центр «Вектор»
Центр «Вектор» 14 октября зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24».
«Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса», — сказал Путин. Президент отметил, что третья вакцина от коронавируса, которая разрабатывалась в центре Чумакова, «на подходе».
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что клинические исследования вакцины от «Вектора» проводились на 100 добровольцах. Вакцина центр, по ее словам, состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов белков коронавируса. Она характеризуется «достаточно высоким уровнем безопасности и отсутствием реактогенности».
Голикова отметила, что первые партии в 60 000 доз вакцины будут произведены в ближайшее время. «Вектор» скоро начнет пострегистрационные испытания вакцины на 40 000 добровольцах в различных регионах России. Одновременно пройдут испытания вакцины на 150 добровольцах старше 60 лет. Появление второй вакцины от коронавируса, по словам вице-премьера, расширяет возможности вакцинации населения, «а значит, приближает нас к стабилизации и преодолению ситуации с заболеваемостью COVIDом».
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что после государственной регистрации вакцины планируется провести пострегистрационные исследования препарата, в том числе на пожилых людях.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины. Ожидается, что испытания закончатся в июле-августе 2021 г. Испытания вакцины от центра Чумакова начались 6 октября.