Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса

Голикова отметила, что первые партии в 60 000 доз вакцины будут произведены в ближайшее время. «Вектор» скоро начнет пострегистрационные испытания вакцины на 40 000 добровольцах в различных регионах России. Одновременно пройдут испытания вакцины на 150 добровольцах старше 60 лет. Появление второй вакцины от коронавируса, по словам вице-премьера, расширяет возможности вакцинации населения, «а значит, приближает нас к стабилизации и преодолению ситуации с заболеваемостью COVIDом».