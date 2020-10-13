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Попова призвала не допустить «диссидентства» с вакциной от COVID-19

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В преддверии массовой вакцинации от коронавируса нужно провести информационную кампанию, чтобы рассказать жителям об ответственности за собственное здоровье. Прои этом важно не допустить «диссидентства» в отношении вакцины от коронавируса, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия».

«Эта информационная кампания для нас сейчас крайне важна: а) донести знание и донести обязательность заботиться о себе до людей, это чувство ответственности все-таки должно заработать, и б) не допустить COVID-диссидентства. И третье – это не допустить диссидентства в отношении вакцины», — сказала Попова.

Она отметила, что вакцина даст гораздо большую уверенность в эпидемиологической ситуации, ее прогнозировании и блокировании ее дальнейшего развития. Позже Попова объяснила, что является сторонником не штрафов, а убеждения. «Я абсолютно уверена, что людей можно убедить. Просто с ними нужно разговаривать, чего мы, как медицинское сообщество, какое-то время не делали, как делали лет 30 назад», — цитирует главу ведомства «Интерфакс».

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Регистрация второй российской вакцины от коронавируса, разработанной в центре «Вектор», планируется на этой неделе.

Ранее по теме: Минздрав анонсировал скорую регистрацию второй вакцины от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных