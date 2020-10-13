Попова призвала не допустить «диссидентства» с вакциной от COVID-19

Она отметила, что вакцина даст гораздо большую уверенность в эпидемиологической ситуации, ее прогнозировании и блокировании ее дальнейшего развития. Позже Попова объяснила, что является сторонником не штрафов, а убеждения. «Я абсолютно уверена, что людей можно убедить. Просто с ними нужно разговаривать, чего мы, как медицинское сообщество, какое-то время не делали, как делали лет 30 назад», — цитирует главу ведомства «Интерфакс».