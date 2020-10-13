Минздрав анонсировал скорую регистрацию второй вакцины от коронавируса
Регистрация второй российской вакцины от коронавируса, разработанной в центре «Вектор», планируется на этой неделе, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия».
«Мы планируем, что на этой неделе одна из вакцин, которая находится в клинических исследованиях, также будет зарегистрирована и перейдет в производственный цикл», — сказал Мурашко.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что после регистрации вакцины центра «Вектор» начнутся пострегистрационные испытания, в том числе на пожилых людях.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины. Ожидается, что испытания закончатся в июле-августе 2021 г. 6 октября начались испытания вакцины от коронавируса, разработанной в научном центре им. Чумакова.