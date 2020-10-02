Пострегистрационные исследования второй вакцины от коронавируса начнутся в этом году
Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», начнутся в ноябре-декабре 2020 г., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Пострегистрационные исследования вакцины «ЭпиВакКорона» с участием 5000 добровольцев начнутся после получения первой серии препарата, т.е. в ноябре-декабре 2020 г.», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что исследования продлятся полгода, они начнутся в Сибирском регионе и затем будут распространены на другие регионы страны.
Поставки вакцины «ЭпиВакКорона» для проведения пострегистрационных исследований начнутся после ее регистрации и выпуска первой пострегистрационной серии, добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее «Вектор» завершил клинические испытания вакцины от коронавируса. 29 сентября министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства сообщил, что «Вектор» сдал документы на регистрацию вакцины. По его словам, проверка препарата займет около трех недель. 30 сентября Роспатент сообщил, что научный центр получил патенты на созданную им вакцину.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. В настоящее время в России и Белоруссии проходят пострегистрационные исследования препарата.