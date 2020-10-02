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Пострегистрационные исследования второй вакцины от коронавируса начнутся в этом году

Ведомости

Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», начнутся в ноябре-декабре 2020 г., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Роспотребнадзора. 

«Пострегистрационные исследования вакцины «ЭпиВакКорона» с участием 5000 добровольцев начнутся после получения первой серии препарата, т.е. в ноябре-декабре 2020 г.», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что исследования продлятся полгода, они начнутся в Сибирском регионе и затем будут распространены на другие регионы страны.

Поставки вакцины «ЭпиВакКорона» для проведения пострегистрационных исследований начнутся после ее регистрации и выпуска первой пострегистрационной серии, добавили в Роспотребнадзоре. 

Ранее «Вектор» завершил клинические испытания вакцины от коронавируса. 29 сентября министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства сообщил, что «Вектор» сдал документы на регистрацию вакцины. По его словам, проверка препарата займет около трех недель. 30 сентября Роспатент сообщил, что научный центр получил патенты на созданную им вакцину.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. В настоящее время в России и Белоруссии проходят пострегистрационные исследования препарата.

Ранее по теме: «Вектор» завершил испытания вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных