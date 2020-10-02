Пострегистрационные исследования второй вакцины от коронавируса начнутся в этом году

«Пострегистрационные исследования вакцины «ЭпиВакКорона» с участием 5000 добровольцев начнутся после получения первой серии препарата, т.е. в ноябре-декабре 2020 г.», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что исследования продлятся полгода, они начнутся в Сибирском регионе и затем будут распространены на другие регионы страны.