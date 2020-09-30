«Вектор» завершил испытания вакцины от коронавируса
Научный центр «Вектор» завершил клинические испытания вакцины от коронавируса, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главного санитарного врача Анну Попову.
Ранее ведомство сообщало, что вакцину планируется зарегистрировать до 15 октября. Затем в октябре планируется провести пострегистрационные испытания препарата, в том числе на пожилых людях.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев.
Как сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, уже получили вакцину более 5000 человек, в день вакцинацию проходят 500-600 пациентов. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины, разработанной в центре им. Чумакова.