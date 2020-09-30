В Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V»
В Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V», шесть добровольцев получили второй компонент вакцины, сообщил оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом со ссылкой на заммэра города Анастасию Ракову.
«Второй компонент прививки от коронавируса получили уже шесть участников исследования. За сегодняшний день планируется вакцинировать порядка 20 человек. «Спутник V» является двухкомпонентной вакциной, и вторая прививка необходима для усиления иммунного ответа, полученного в результате первого введения», — сообщила Ракова. Заммэра города отметила, что первую прививку сделали уже 5 700 человек, абсолютное большинство из них чувствует себя хорошо.
Промежуток между введением компонентов вакцины составляет 21 день. Компоненты отличаются друг от друга активными веществами.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Как сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, уже получили вакцину более 5000 человек, в день вакцинацию проходят 500-600 пациентов. 1 октября клинические испытания российской вакцины впервые начнутся за рубежом — в Белоруссии.
Вторая вакцина от коронавируса, разработанная в центре «Вектор», может быть зарегистрирована до 15 октября 2020 г. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины, разработанной в центре им. Чумакова.