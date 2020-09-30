В Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V»

«Второй компонент прививки от коронавируса получили уже шесть участников исследования. За сегодняшний день планируется вакцинировать порядка 20 человек. «Спутник V» является двухкомпонентной вакциной, и вторая прививка необходима для усиления иммунного ответа, полученного в результате первого введения», — сообщила Ракова. Заммэра города отметила, что первую прививку сделали уже 5 700 человек, абсолютное большинство из них чувствует себя хорошо.