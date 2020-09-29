Центр Гамалеи рассказал американским медикам о вакцине «Спутник V»

В пресс-службе сообщили, что российские ученые в деталях рассказали американским коллегам об основных этапах разработки вакцины от коронавируса, результатах проведенных клинических испытаний и о ходе пострегистрационных испытаний, которые проходят сейчас в Москве. Сотрудники центра Гамалеи отметили преимущества платформы вакцины на основе векторов аденовируса человека и рассказали о ее модели на основе двух вакцинаций.