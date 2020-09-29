Центр Гамалеи объяснил невозможность ускорить вакцинацию от коронавируса

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Вторая вакцина от коронавируса, разработанная в центре «Вектор», может быть зарегистрирована до 15 октября 2020 г. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины, разработанной в центре им. Чумакова.