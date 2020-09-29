Центр Гамалеи объяснил невозможность ускорить вакцинацию от коронавируса
В научном центре Гамалеи объяснили невозможность ускорить процесс вакцинации от коронавируса. По словам директора центра Александра Гинцбурга, это связано с ограниченной пропускной способностью.
«Правильное предложение об ускорении вакцинации, но пока это нельзя сделать, так как пропускная способность ограничена», — цитируют Гинцбурга «РИА Новости». Сейчас в сутки вакцинируют 500-600 человек. От коронавируса уже привились более 5000 человек, рассказал Гинцбург.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Вторая вакцина от коронавируса, разработанная в центре «Вектор», может быть зарегистрирована до 15 октября 2020 г. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины, разработанной в центре им. Чумакова.