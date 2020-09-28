Центр Гамалеи рассказал о промежуточных итогах испытаний вакцины

Директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о промежуточных испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник V». По его словам, более 5000 человек сделали прививки в рамках пострегистрационных испытаний вакцины. Нежелательных и побочных реакций, кроме описанных в инструкции, не зарегистрировано, сообщил Гинцбург через пресс-службу Минздрава.