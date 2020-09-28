Центр Гамалеи рассказал о промежуточных итогах испытаний вакцины
Директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о промежуточных испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник V». По его словам, более 5000 человек сделали прививки в рамках пострегистрационных испытаний вакцины. Нежелательных и побочных реакций, кроме описанных в инструкции, не зарегистрировано, сообщил Гинцбург через пресс-службу Минздрава.
Директор центра отметил, что вакцину получили добровольцы, которые участвуют в испытании препарата, и первые получатели вакцины в гражданском обороте. Ранее Минздрав сообщал, что первыми вакцину смогут получить медработники и педагоги.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев.
Вторая вакцина от коронавируса, разработанная в центре «Вектор», может быть зарегистрирована до 15 октября 2020 г. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины, разработанной в центре им. Чумакова.