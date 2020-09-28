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Центр Гамалеи рассказал о промежуточных итогах испытаний вакцины

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Директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о промежуточных испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник V». По его словам, более 5000 человек сделали прививки в рамках пострегистрационных испытаний вакцины. Нежелательных и побочных реакций, кроме описанных в инструкции, не зарегистрировано, сообщил Гинцбург через пресс-службу Минздрава.

Директор центра отметил, что вакцину получили добровольцы, которые участвуют в испытании препарата, и первые получатели вакцины в гражданском обороте. Ранее Минздрав сообщал, что первыми вакцину смогут получить медработники и педагоги.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев.

Вторая вакцина от коронавируса, разработанная в центре «Вектор», может быть зарегистрирована до 15 октября 2020 г. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины, разработанной в центре им. Чумакова.

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре ожидают снижения заболеваемости COVID-19 к февралю

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных