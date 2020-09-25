В Роспотребнадзоре ожидают снижения заболеваемости COVID-19 к февралю
Заболеваемость новым коронавирусом в России начнет снижаться к февралю 2021 г., сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по научной работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
«Скорее всего, к февралю пойдет на спад», ‒ сказал он. Также эксперт добавил, что сейчас в России наблюдается плавное повышение заболеваемости коронавирусом, «которого все ждали» и которое не должно пугать.
Ранее сегодня директор Научного центра им. Гамалеи, занимавшегося разработкой первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург пояснил, что наблюдающийся на данный момент в России рост заболеваемости COVID-19 является следствием интенсивных транспортных потоков, нехваткой витамина D и «большей восприимчивостью осенью».
При этом также сегодня глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что пик второй волны заболеваемости коронавирусом в России, по данным аналитиков кредитной организации, придется на ноябрь. В целом же текущая тенденция с коронавирусом в России может продлиться до мая.
С середины августа темпы суточного прироста числа граждан, у которых выявляют коронавирус, увеличиваются. Если 31 августа их было 4993, то, по данным оперштаба на 25 сентября, показатель составил 7212 заболевших. В целом в стране коронавирус выявлен у 1 136 048 жителей. Общее количество смертей достигло 20 056.