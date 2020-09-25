В Роспотребнадзоре ожидают снижения заболеваемости COVID-19 к февралю

При этом также сегодня глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что пик второй волны заболеваемости коронавирусом в России, по данным аналитиков кредитной организации, придется на ноябрь. В целом же текущая тенденция с коронавирусом в России может продлиться до мая.