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В Роспотребнадзоре ожидают снижения заболеваемости COVID-19 к февралю

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Заболеваемость новым коронавирусом в России начнет снижаться к февралю 2021 г., сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по научной работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

«Скорее всего, к февралю пойдет на спад», ‒ сказал он. Также эксперт добавил, что сейчас в России наблюдается плавное повышение заболеваемости коронавирусом, «которого все ждали» и которое не должно пугать.

Ранее сегодня директор Научного центра им. Гамалеи, занимавшегося разработкой первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург пояснил, что наблюдающийся на данный момент в России рост заболеваемости COVID-19 является следствием интенсивных транспортных потоков, нехваткой витамина D и «большей восприимчивостью осенью».

При этом также сегодня глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что пик второй волны заболеваемости коронавирусом в России, по данным аналитиков кредитной организации, придется на ноябрь. В целом же текущая тенденция с коронавирусом в России может продлиться до мая.

С середины августа темпы суточного прироста числа граждан, у которых выявляют коронавирус, увеличиваются. Если 31 августа их было 4993, то, по данным оперштаба на 25 сентября, показатель составил 7212 заболевших. В целом в стране коронавирус выявлен у 1 136 048 жителей. Общее количество смертей достигло 20 056.

Ранее по теме: Греф предупредил о пике коронавируса в ноябре

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных