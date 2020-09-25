Греф предупредил о пике коронавируса в ноябре

Насколько длительной и тяжелой будет наблюдающаяся в России на данный момент ситуация с коронавирусом, зависит от того, насколько добросовестно население будет соблюдать рекомендуемые меры: носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию, пояснил Греф. Он добавил, что не ожидает такой «драматической ситуации», которая наблюдалась в феврале ‒ мае этого года. Также топ-менеджер отметил, что, с учетом уже имеющегося опыта, экономические последствия роста заболеваемости коронавирусом среди россиян будут не такими сильными, как прошедшей весной.