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Греф предупредил о пике коронавируса в ноябре

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Пик заболеваемости коронавирусом в России, скорее всего, произойдет в ноябре, сообщил журналистам в ходе пресс-конференции президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. При этом в целом существующая сейчас ситуация с коронавирусом может продлиться до мая, заявил он.

«Что касается коронавируса, очевидным фактом уже является рост заболеваемости. Пик, скорее всего, будет достигнут осенью, скорее всего, где-то в ноябре, по нашим оценкам», ‒ сказал Греф. 

Насколько длительной и тяжелой будет наблюдающаяся в России на данный момент ситуация с коронавирусом, зависит от того, насколько добросовестно население будет соблюдать рекомендуемые меры: носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию, пояснил Греф. Он добавил, что не ожидает такой «драматической ситуации», которая наблюдалась в феврале ‒ мае этого года. Также топ-менеджер отметил, что, с учетом уже имеющегося опыта, экономические последствия роста заболеваемости коронавирусом среди россиян будут не такими сильными, как прошедшей весной. 

Согласно прогнозу аналитиков Сбербанка на портале Sberindex, к 11 октября суточный прирост числа заболевших COVID-19 достигнет 8855 человек, из них 1413 ‒ в Москве. Вчера Сбербанк, в соответствии с рекомендациями мэра Москвы Сергея Собянина, сообщил о переводе до 50% своих сотрудников на удаленных режим работы. По словам Грефа, если эпидемическая ситуация продолжит ухудшаться, эта доля будет увеличена.

По данным оперативного штаба на 25 сентября, за последние 24 часа коронавирус был обнаружен у 7212 россиян. 108 граждан умерли от COVID-19. В целом в стране коронавирус выявлен у 1 136 048 жителей. Общее количество смертей достигло 20 056.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных