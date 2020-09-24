Сбербанк объявил о возвращении половины сотрудников на удаленку
Сбербанк переведет 50% своих сотрудников на удаленку после соответствующих рекомендаций мэрии Москвы, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«В свете последних предпринятых действий и постановлений мэра Москвы и главы Роспотребнадзора мы приняли для себя решение о переводе до 50% нашей команды на дистанционный формат работы», ‒ сообщили в Сбербанке. В пресс-службе отметили, что удаленно могут выполнять свою работу не все сотрудники. Тех, кому необходимо работать из офиса, обеспечат средствами защиты, также их будут регулярно тестировать, проверять температуру и следить за соблюдением социальной дистанции.
Ранее власти Москвы направили письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу в связи с ростом заболеваемости в столице: 24 сентября суточный прирост инфицированных коронавирусом впервые с июня превысил 1000 человек. Кроме того, по данным столичного оперштаба, за неделю число госпитализаций в столице увеличилось на 30%.
Мэр Москвы Сергей Собянин на основе этих данных заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве.