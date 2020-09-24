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Сбербанк объявил о возвращении половины сотрудников на удаленку

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Сбербанк переведет 50% своих сотрудников на удаленку после соответствующих рекомендаций мэрии Москвы, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«В свете последних предпринятых действий и постановлений мэра Москвы и главы Роспотребнадзора мы приняли для себя решение о переводе до 50% нашей команды на дистанционный формат работы», ‒ сообщили в Сбербанке. В пресс-службе отметили, что удаленно могут выполнять свою работу не все сотрудники. Тех, кому необходимо работать из офиса, обеспечат средствами защиты, также их будут регулярно тестировать, проверять температуру и следить за соблюдением социальной дистанции. 

Ранее власти Москвы направили письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу в связи с ростом заболеваемости в столице: 24 сентября суточный прирост инфицированных коронавирусом впервые с июня превысил 1000 человек. Кроме того, по данным столичного оперштаба, за неделю число госпитализаций в столице увеличилось на 30%.

Мэр Москвы Сергей Собянин на основе этих данных заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве.

Ранее по теме: Путин призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных