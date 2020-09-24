Сбербанк объявил о возвращении половины сотрудников на удаленку

«В свете последних предпринятых действий и постановлений мэра Москвы и главы Роспотребнадзора мы приняли для себя решение о переводе до 50% нашей команды на дистанционный формат работы», ‒ сообщили в Сбербанке. В пресс-службе отметили, что удаленно могут выполнять свою работу не все сотрудники. Тех, кому необходимо работать из офиса, обеспечат средствами защиты, также их будут регулярно тестировать, проверять температуру и следить за соблюдением социальной дистанции.