Академик РАН назвал резко повышающий риск смерти от коронавируса фактор
Ожирение более чем в девять раз повышает вероятность смерти от коронавируса, заявил академик РАН Евгений Шляхто на онлайн-заседании «COVID-19 — лечение и реабилитация».
«Исход больных во многом, конечно, связан был с сопутствующими патологиями, и, в основном, ожирением. Увеличился риск тяжелого течения более чем в семь раз у пациентов с ожирением и почти в девять раз — риск летального исхода», — сказал он.
Кроме того, по словам Шляхто, негативно на течение COVID-19 сказывается недостаток у пациента витамина D. Этот фактор усиливает вероятность того, что человек тяжело перенесет болезнь.
Академик добавил, что другими факторами, от которых зависит, как будет протекать заболевание коронавирусом, являются возраст, уровень ферритина в крови, соотношение с-реактивного белка с прокальцитонином и наличие сопутствующих патологий, включая онкологию и острое нарушение мозгового кровообращения.
По данным оперштаба на 15 октября, за сутки коронавирус был обнаружен у 13 754 граждан. Прирост заболевших, наблюдаемый сейчас, превышает пиковые значения весны. Общее число заразившихся достигло 1 354 163. Из них выздоровели 1 048 097 человек, 23 491 умерли.