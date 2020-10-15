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Академик РАН назвал резко повышающий риск смерти от коронавируса фактор

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Ожирение более чем в девять раз повышает вероятность смерти от коронавируса, заявил академик РАН Евгений Шляхто на онлайн-заседании «COVID-19 — лечение и реабилитация».

«Исход больных во многом, конечно, связан был с сопутствующими патологиями, и, в основном, ожирением. Увеличился риск тяжелого течения более чем в семь раз у пациентов с ожирением и почти в девять раз — риск летального исхода», — сказал он.

Кроме того, по словам Шляхто, негативно на течение COVID-19 сказывается недостаток у пациента витамина D. Этот фактор усиливает вероятность того, что человек тяжело перенесет болезнь.

Академик добавил, что другими факторами, от которых зависит, как будет протекать заболевание коронавирусом, являются возраст, уровень ферритина в крови, соотношение с-реактивного белка с прокальцитонином и наличие сопутствующих патологий, включая онкологию и острое нарушение мозгового кровообращения.

По данным оперштаба на 15 октября, за сутки коронавирус был обнаружен у 13 754 граждан. Прирост заболевших, наблюдаемый сейчас, превышает пиковые значения весны. Общее число заразившихся достигло 1 354 163. Из них выздоровели 1 048 097 человек, 23 491 умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных