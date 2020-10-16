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Правительство ухудшило прогноз по убыли населения России

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Численность населения России к 2024 г. может уменьшиться на 1,2 млн человек, сообщила газета «Известия» со ссылкой на новую версию единого плана по достижению национальных целей до 2030 г., подготовленную правительством.

По данным издания, в предыдущей версии плана правительство прогнозировало снижение численности населения в 2020 г. на 158 000 человек, в 2021 г. – на 81 500 человек, и затем – рост показателя.

Согласно новому плану, в 2020 г. численность населения России снизится на 352 500 человек, в 2021 г. – на 290 000 человек, в 2022 г. – на 238 000, в 2023 г. – на 189 000 и в 2024 г. – на 165 000 человек. В преамбуле к документу отмечается, что население России будет сокращаться в ближайшем будущем «в силу объективных трендов». К 2030 г. планируется переломить эту тенденцию и обеспечить рост численности россиян за счет стабилизации рождаемости, снижения смертности и обеспечения качественного миграционного прироста, говорится в документе.

Ранее «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата сообщала, что по итогам 2019 г. наибольшая убыль населения зарегистрирована в Саратовской области – 19 000 человек, Омской области – 17 600, Кемеровской – 16 500, Волгоградской области и Алтайском крае – по 15 800 человек. Наибольший прирост населения отмечается в Московской области, Москве, Тюменской области, Краснодарском крае и Ленинградской области.

Ранее по теме: Росстат назвал регионы с самой большой убылью населения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных