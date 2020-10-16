Правительство ухудшило прогноз по убыли населения России

Согласно новому плану, в 2020 г. численность населения России снизится на 352 500 человек, в 2021 г. – на 290 000 человек, в 2022 г. – на 238 000, в 2023 г. – на 189 000 и в 2024 г. – на 165 000 человек. В преамбуле к документу отмечается, что население России будет сокращаться в ближайшем будущем «в силу объективных трендов». К 2030 г. планируется переломить эту тенденцию и обеспечить рост численности россиян за счет стабилизации рождаемости, снижения смертности и обеспечения качественного миграционного прироста, говорится в документе.