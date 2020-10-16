Правительство ухудшило прогноз по убыли населения России
Численность населения России к 2024 г. может уменьшиться на 1,2 млн человек, сообщила газета «Известия» со ссылкой на новую версию единого плана по достижению национальных целей до 2030 г., подготовленную правительством.
По данным издания, в предыдущей версии плана правительство прогнозировало снижение численности населения в 2020 г. на 158 000 человек, в 2021 г. – на 81 500 человек, и затем – рост показателя.
Согласно новому плану, в 2020 г. численность населения России снизится на 352 500 человек, в 2021 г. – на 290 000 человек, в 2022 г. – на 238 000, в 2023 г. – на 189 000 и в 2024 г. – на 165 000 человек. В преамбуле к документу отмечается, что население России будет сокращаться в ближайшем будущем «в силу объективных трендов». К 2030 г. планируется переломить эту тенденцию и обеспечить рост численности россиян за счет стабилизации рождаемости, снижения смертности и обеспечения качественного миграционного прироста, говорится в документе.
Ранее «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата сообщала, что по итогам 2019 г. наибольшая убыль населения зарегистрирована в Саратовской области – 19 000 человек, Омской области – 17 600, Кемеровской – 16 500, Волгоградской области и Алтайском крае – по 15 800 человек. Наибольший прирост населения отмечается в Московской области, Москве, Тюменской области, Краснодарском крае и Ленинградской области.