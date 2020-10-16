Мишустин утвердил 31 декабря 2021 года выходным днем

В правительстве рассказали, что россияне на Новый год и Рождество будут отдыхать с 1 по 10 января. Затем в связи с Днем защитника отечества выходные продлятся с 21 по 23 февраля, на Международный женский день – с 6 по 8 марта. На майские праздники россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Далее на День России праздничные выходные продлятся с 12 по 14 июня. Праздничные дни на День народного единства пройдут с 4 по 7 ноября.