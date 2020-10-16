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Мишустин утвердил 31 декабря 2021 года выходным днем

Ведомости

31 декабря 2021 г. будет нерабочим днем, говорится в постановлении о переносе выходных дней на 2021 г., подписанное премьером Михаилом Мишустиным.

8 сентября Минтруд разработал проект постановления правительства, в котором обозначил 31 декабря в 2021 г. выходным днем, а новогодние каникулы указал с 1 по 10 января. Согласно проекту документа, выходной день с воскресенья, 3 января, перенесут на пятницу, 31 декабря. Кроме того, выходной с субботы, 2 января, переносится на пятницу, 5 ноября, а с субботы, 20 февраля, – на понедельник, 22 февраля.

В правительстве рассказали, что россияне на Новый год и Рождество будут отдыхать с 1 по 10 января. Затем в связи с Днем защитника отечества выходные продлятся с 21 по 23 февраля, на Международный женский день – с 6 по 8 марта. На майские праздники россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Далее на День России праздничные выходные продлятся с 12 по 14 июня. Праздничные дни на День народного единства пройдут с 4 по 7 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных