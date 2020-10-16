Мишустин утвердил 31 декабря 2021 года выходным днем
31 декабря 2021 г. будет нерабочим днем, говорится в постановлении о переносе выходных дней на 2021 г., подписанное премьером Михаилом Мишустиным.
8 сентября Минтруд разработал проект постановления правительства, в котором обозначил 31 декабря в 2021 г. выходным днем, а новогодние каникулы указал с 1 по 10 января. Согласно проекту документа, выходной день с воскресенья, 3 января, перенесут на пятницу, 31 декабря. Кроме того, выходной с субботы, 2 января, переносится на пятницу, 5 ноября, а с субботы, 20 февраля, – на понедельник, 22 февраля.
В правительстве рассказали, что россияне на Новый год и Рождество будут отдыхать с 1 по 10 января. Затем в связи с Днем защитника отечества выходные продлятся с 21 по 23 февраля, на Международный женский день – с 6 по 8 марта. На майские праздники россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Далее на День России праздничные выходные продлятся с 12 по 14 июня. Праздничные дни на День народного единства пройдут с 4 по 7 ноября.