Роспотребнадзор: более четверти женщин в России страдают ожирением

«В целом по стране избыточная масса тела наблюдается у 47,6% мужчин и 35,6% женщин, ожирение – у 19% и 27,6% мужчин и женщин соответственно», – сказала Попова, отметив, что это опасно ростом хронических заболеваний, проблем с сердечно-сосудистой системой, гипертонией, диабетом. Она напомнила, что люди с избыточной массой тела сталкиваются с риском тяжелых осложнений при заражении коронавирусом.