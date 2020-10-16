Роспотребнадзор: более четверти женщин в России страдают ожирением
Ожирение наблюдается более чем у четверти – 27,6% – женщин в России, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью порталу «Здоровое питание».
«В целом по стране избыточная масса тела наблюдается у 47,6% мужчин и 35,6% женщин, ожирение – у 19% и 27,6% мужчин и женщин соответственно», – сказала Попова, отметив, что это опасно ростом хронических заболеваний, проблем с сердечно-сосудистой системой, гипертонией, диабетом. Она напомнила, что люди с избыточной массой тела сталкиваются с риском тяжелых осложнений при заражении коронавирусом.
Наиболее распространено ожирение в Орловской, Курганской, Воронежской, Кемеровской и Курской областях, республике Алтай, Брянской области, Алтайском крае, Тульской области, Еврейской автономной области, рассказала руководитель ведомства. По ее словам, среднестатистический россиян потребляет больше калорий, чем тратит, злоупотребляет поваренной солью, превышает норму потребления сахара и жиров.
Ранее академик РАН Евгений Шляхто заявил, что ожирение более чем в девять раз повышает вероятность смерти от коронавируса и более чем в семь – тяжелого течения заболевания.