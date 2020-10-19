Следователь ФСБ сообщил Сафронову имя его предполагаемого вербовщика
Следователь ФСБ Александр Чабан сообщил советнику гендиректора Роскосмоса, бывшему спецкору «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову имя человека, который, по версии следствия, его завербовал. Об этом один из защитников Сафронова Иван Павлов рассказал «Новой газете»: «Из ряда процессуальных документов нам стало понятно, о ком идет речь. В этих документах это имя упомянуто».
Павлов уточнил «Ведомостям», что имя появилось в документах во время недавнего этапа следственных действий, до этого оно не упоминалось.
Из-за наложенных на адвокатов ограничений, связанных с неразглашением данных о предварительном следствии, он не стал говорить «Новой газете» имя обнаруженного ФСБ «вербовщика»: «Но никакой сенсации здесь не произошло. Сам Иван не скрывает своего знакомства с этим лицом».
Сафронова задержали 7 июля по подозрению в государственной измене (статья 275 Уголовного кодекса России), он находится под арестом в СИЗО Лефортово. Срок содержания под стражей продлён до 7 декабря. Ивана Сафронова обвиняют в том, что он якобы передал некие материалы спецслужбам Чехии по заданию, которое было получено в 2017 г. На тот момент Сафронов работал спецкором «Коммерсанта».
«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил 19 октября, что следствие считает вербовщиком Сафронова его чешского знакомого Мартина Лариша. «Лариш, по версии следствия, завербовал Сафронова в 2012 г. для негласного сотрудничества с чешской спецслужбой — Управлением по связям с заграницей и информацией, подконтрольной, в свою очередь, спецслужбам США»,- говорил источник «Интерфакса».
О Ларише уже писали СМИ: это чешский журналист газеты Lidové noviny и эксперт по постсоветским и балканским странам, не скрывавший знакомства с российскими коллегами. Сам Лариш говорил Русской службе «Би-Би-Би-Си», что не имеет отношения к чешским спецслужбам: «До сих пор не понимаю, зачем его [Сафронова] задержали. Официальную причину я также не понял, потому что Иван был журналист — значит, он не имел и не мог иметь доступ к секретным материалам».