Следователь ФСБ сообщил Сафронову имя его предполагаемого вербовщика

О Ларише уже писали СМИ: это чешский журналист газеты Lidové noviny и эксперт по постсоветским и балканским странам, не скрывавший знакомства с российскими коллегами. Сам Лариш говорил Русской службе «Би-Би-Би-Си», что не имеет отношения к чешским спецслужбам: «До сих пор не понимаю, зачем его [Сафронова] задержали. Официальную причину я также не понял, потому что Иван был журналист — значит, он не имел и не мог иметь доступ к секретным материалам».