Песков: специфика дела Сафронова не позволяет предавать огласке все детали
В Кремле знают, что дело советника генерального директора госкорпорации Роскосмос, бывшего спецкора газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова, который 100 дней находится в СИЗО, «вызывает повышенный интерес у коллег по цеху Ивана Сафронова».
«Вы знаете, что нас также волнует судьба Ивана. Вместе с тем специфика этого дела и ряд ограничений, который обусловлен спецификой этого дела, конечно, не позволяет предавать все детали этого дела широкой огласке, это просто невозможно. Поэтому здесь нужно набраться терпения, дождаться завершения следствия и решения суда»,— сказал Песков журналистам.
Сафронова задержали 7 июля по подозрению в государственной измене (статья 275 Уголовного кодекса России), с тех пор он находится под арестом в СИЗО Лефортово. Срок содержания под стражей продлён до 7 декабря. Ивана Сафронова обвиняют в том, что он якобы передал некие материалы спецслужбам Чехии по заданию, которое было получено в 2017 г.
Тогда Сафронов работал спецкором «Коммерсанта». Сегодня более десятка СМИ, в том числе «Коммерсантъ», «Ведомости», РБК, «Новая газета», VTimes, «Дождь», The Bell, DailyStorm, «Открытые Медиа», «Холод», «Сноб» выпустили специальные материалы или баннеры, посвященные 100 дням со дня ареста Сафронова. В пресс-релизе штаба в поддержку Сафронова говорится, что цель флеши-моба — не дать забыть читателям, что «ФСБ пытается максимально скрыть подробности дела от общественности, а его коллеги выражают ему свою поддержку».
На вопрос, верит ли общество, по мнению Кремля, предъявленным Сафронову обвинениям, Песков ответил: «Вы знаете, здесь главным является, насколько суд посчитает убедительными предъявленные доказательства его обвинения. Вот это главный критерий, на который нужно ориентироваться».