Песков: специфика дела Сафронова не позволяет предавать огласке все детали

«Вы знаете, что нас также волнует судьба Ивана. Вместе с тем специфика этого дела и ряд ограничений, который обусловлен спецификой этого дела, конечно, не позволяет предавать все детали этого дела широкой огласке, это просто невозможно. Поэтому здесь нужно набраться терпения, дождаться завершения следствия и решения суда»,— сказал Песков журналистам.