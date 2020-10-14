Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Песков: специфика дела Сафронова не позволяет предавать огласке все детали

Ведомости

В Кремле знают, что дело советника генерального директора госкорпорации Роскосмос, бывшего спецкора газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова, который 100 дней находится в СИЗО, «вызывает повышенный интерес у коллег по цеху Ивана Сафронова».

«Вы знаете, что нас также волнует судьба Ивана. Вместе с тем специфика этого дела и ряд ограничений, который обусловлен спецификой этого дела, конечно, не позволяет предавать все детали этого дела широкой огласке, это просто невозможно. Поэтому здесь нужно набраться терпения, дождаться завершения следствия и решения суда»,— сказал Песков журналистам.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в государственной измене (статья 275 Уголовного кодекса России), с тех пор он находится под арестом в СИЗО Лефортово. Срок содержания под стражей продлён до 7 декабря. Ивана Сафронова обвиняют в том, что он якобы передал некие материалы спецслужбам Чехии по заданию, которое было получено в 2017 г.

Тогда Сафронов работал спецкором «Коммерсанта». Сегодня более десятка СМИ, в том числе «Коммерсантъ», «Ведомости», РБК, «Новая газета», VTimes, «Дождь», The Bell, DailyStorm, «Открытые Медиа», «Холод», «Сноб» выпустили специальные материалы или баннеры, посвященные 100 дням со дня ареста Сафронова. В пресс-релизе штаба в поддержку Сафронова говорится, что цель флеши-моба — не дать забыть читателям, что «ФСБ пытается максимально скрыть подробности дела от общественности, а его коллеги выражают ему свою поддержку».

На вопрос, верит ли общество, по мнению Кремля, предъявленным Сафронову обвинениям, Песков ответил: «Вы знаете, здесь главным является, насколько суд посчитает убедительными предъявленные доказательства его обвинения. Вот это главный критерий, на который нужно ориентироваться».

Ранее по теме: Тишина – царица доказательств

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных