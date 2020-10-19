ВЦИОМ зафиксировал рост удовлетворенности россиян материальным положением
Большинство россиян (60%) оценивают материальное положение своих семей как среднее, этот показатель не изменился с августа 2020 года, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
При этом доля тех, кто считает материальное положение своих семей хорошим, выросла по сравнению с августом на 1 процентный пункт — до 15%. Доля негативно оценивающих положение своих семей снизилась в сентябре на 2 процентных пункта до 24%.
«Таким образом, индекс самооценки материального положения составил 51 п., что на 3 п.п. больше, чем в предыдущем месяце», — говорится в сообщении.
Из опроса также следует, что 46% респондентов полностью устраивает их жизнь (снижение на 2 процентных пункта к августу), 30% говорят, что устраивает лишь частично (рост на 2 п. п.). 23% опрошенных заявляют о полной неудовлетворенности своей жизнью (рост на 1 п. п.). Таким образом, индекс удовлетворенности жизнью составил 53 п., отмечают исследователи.
Согласно опросу, индекс социального оптимизма составляет в отрицательной зоне — минус 61 п., то есть остается на уровне июня-августа после весеннего падения до -81 п. в апреле. По мнению 60% респондентов, тяжелые времена еще впереди, а по мнению 15% опрошенных, худший период россияне переживают сейчас, еще 16% считают, что худший период уже позади.
Опрос проведен методом телефонного интервью 22 сентября 2020 г. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.