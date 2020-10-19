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ВЦИОМ зафиксировал рост удовлетворенности россиян материальным положением

Ведомости

Большинство россиян (60%) оценивают материальное положение своих семей как среднее, этот показатель не изменился с августа 2020 года, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом доля тех, кто считает материальное положение своих семей хорошим, выросла по сравнению с августом на 1 процентный пункт — до 15%. Доля негативно оценивающих положение своих семей снизилась в сентябре на 2 процентных пункта до 24%.

«Таким образом, индекс самооценки материального положения составил 51 п., что на 3 п.п. больше, чем в предыдущем месяце», — говорится в сообщении.

Из опроса также следует, что 46% респондентов полностью устраивает их жизнь (снижение на 2 процентных пункта к августу), 30% говорят, что устраивает лишь частично (рост на 2 п. п.). 23% опрошенных заявляют о полной неудовлетворенности своей жизнью (рост на 1 п. п.). Таким образом, индекс удовлетворенности жизнью составил 53 п., отмечают исследователи.

Согласно опросу, индекс социального оптимизма составляет в отрицательной зоне — минус 61 п., то есть остается на уровне июня-августа после весеннего падения до -81 п. в апреле. По мнению 60% респондентов, тяжелые времена еще впереди, а по мнению 15% опрошенных, худший период россияне переживают сейчас, еще 16% считают, что худший период уже позади.

Опрос проведен методом телефонного интервью 22 сентября 2020 г. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных