ВЦИОМ зафиксировал рост удовлетворенности россиян материальным положением

Согласно опросу, индекс социального оптимизма составляет в отрицательной зоне — минус 61 п., то есть остается на уровне июня-августа после весеннего падения до -81 п. в апреле. По мнению 60% респондентов, тяжелые времена еще впереди, а по мнению 15% опрошенных, худший период россияне переживают сейчас, еще 16% считают, что худший период уже позади.