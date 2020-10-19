Мэр Архангельска Годзиш подал в отставку
Глава Архангельска Игорь Годзиш написал заявлени об отставке по собственному желанию. Об этом он сообщил на своей странице в «Вконтакте».
«Дорогие друзья! С сегодняшнего дня я официально прекратил полномочия главы муниципального образования «Город Архангельск», подав заявление об отставке по собственному желанию», — написал Годзиш.
Он отметил, что за последние годы в городе произошел «бум социальной стройки» и поблагодарил подписчиков своей страницы за сообщения о городских проблемах.
До вступления в должность нового руководителя города исполняющим обязанности мэра назначен заместитель главы по вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников, отметили в администрации города. Сессия городской Думы, на которой будет избран новый мэр, состоится 20 октября.
Мэром города Годзиш стал в декабре 2015 года.