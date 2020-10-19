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Законопроект о налоговом вычете по расходам на спорт вернули на доработку

Ведомости

Законопроект, предполагающий введение вычета по НДФЛ для занимающихся физкультурой и спортом граждан, будет внесен в Госдуму после доработки, инициативу рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили в пресс-службе правительства России. 

«После доработки законопроект будет внесен в Государственную Думу», — говорится в сообщении. 

Включить расходы на физкультурно-оздоровительные услуги в перечень услуг, с которых можно получить социальный налоговый вычет, поручил летом 2018 г. президент России Владимир Путин. Цель инициативы – стимулировать граждан к занятиям спортом. 

По поручению президента Минфин подготовил соответствующие изменения в Налоговый кодекс. «Оздоровительный» налоговый вычет планируется предоставлять в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 000 руб. за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ», — рассказали в правительстве, отметив, что максимальный размер вычета может составить 15 600 руб.

Социальные налоговые вычеты предоставляются, в том числе, тем, кто тратит деньги на покупку лекарств или лечение, оплачивает учебу, занимается благотворительностью. «Вычет позволяет уменьшить налоговый платеж или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ. По сути, он представляет собой форму участия государства в софинансировании социально значимых расходов граждан», — объяснили в правительстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных