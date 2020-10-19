Законопроект о налоговом вычете по расходам на спорт вернули на доработку
Законопроект, предполагающий введение вычета по НДФЛ для занимающихся физкультурой и спортом граждан, будет внесен в Госдуму после доработки, инициативу рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили в пресс-службе правительства России.
«После доработки законопроект будет внесен в Государственную Думу», — говорится в сообщении.
Включить расходы на физкультурно-оздоровительные услуги в перечень услуг, с которых можно получить социальный налоговый вычет, поручил летом 2018 г. президент России Владимир Путин. Цель инициативы – стимулировать граждан к занятиям спортом.
По поручению президента Минфин подготовил соответствующие изменения в Налоговый кодекс. «Оздоровительный» налоговый вычет планируется предоставлять в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 000 руб. за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ», — рассказали в правительстве, отметив, что максимальный размер вычета может составить 15 600 руб.
Социальные налоговые вычеты предоставляются, в том числе, тем, кто тратит деньги на покупку лекарств или лечение, оплачивает учебу, занимается благотворительностью. «Вычет позволяет уменьшить налоговый платеж или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ. По сути, он представляет собой форму участия государства в софинансировании социально значимых расходов граждан», — объяснили в правительстве.