Законопроект о налоговом вычете по расходам на спорт вернули на доработку

Социальные налоговые вычеты предоставляются, в том числе, тем, кто тратит деньги на покупку лекарств или лечение, оплачивает учебу, занимается благотворительностью. «Вычет позволяет уменьшить налоговый платеж или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ. По сути, он представляет собой форму участия государства в софинансировании социально значимых расходов граждан», — объяснили в правительстве.