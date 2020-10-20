Минфин предложил сократить 100 000 должностей в российской армии
Министерство финансов в середине октября направило в Совет безопасности предложения по оптимизации расходов на вооруженные силы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на копию документа. Источники издания в Минобороны подтвердили получение предложений Минфина.
Одно из предложений заключается в сокращении штатной численности военнослужащих на 10%. По данным газеты, речь идет примерно о 100 000 должностях. Сократить штат предлагается за счет свободных вакансий и перевода на гражданскую службу тех, кто не связан с выполнением боевых задач. Это медики, кадровики, юристы, финансисты, преподаватели, служащие тыла.
Минфин также предложил:
увеличить сроки носки вещей или заменить их выдачу денежной компенсацией;
обеспечивать питанием контрактников только в полевых выходах и на боевом дежурстве;
убрать ежегодную индексацию военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции, увеличить до 25 лет срок выслуги, необходимой для ее получения;
увеличить срок службы, необходимый для получения военной ипотеки. Офицерам до пяти лет после окончания вуза, а не сразу после учебы, солдатам или сержантам-контрактникам — до восьми лет службы, а не до трех.
Ранее Минфин для оптимизации расходов предложил объединить МВД с ФСИН, судебными приставами и фельдегерской службой, писал «Коммерсантъ». По данным издания, реформа, в частности, подразумевает передачу части функций полиции гражданским ведомствам, а также сокращение численности сотрудников органов внутренних дел на 10%, увеличение срока выслуги полицейских и перевод значительной их части в разряд гражданских служащих. МВД намерено выступить против объединения ведомств, так как предлагаемые меры «противоречивы и не приведут к желаемому результату», писал «Коммерсантъ».