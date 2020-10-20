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Минфин предложил сократить 100 000 должностей в российской армии

Ведомости

Министерство финансов в середине октября направило в Совет безопасности предложения по оптимизации расходов на вооруженные силы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на копию документа. Источники издания в Минобороны подтвердили получение предложений Минфина.

Одно из предложений заключается в сокращении штатной численности военнослужащих на 10%. По данным газеты, речь идет примерно о 100 000 должностях. Сократить штат предлагается за счет свободных вакансий и перевода на гражданскую службу тех, кто не связан с выполнением боевых задач. Это медики, кадровики, юристы, финансисты, преподаватели, служащие тыла.

Минфин также предложил:

  • увеличить сроки носки вещей или заменить их выдачу денежной компенсацией;

  • обеспечивать питанием контрактников только в полевых выходах и на боевом дежурстве;

  • убрать ежегодную индексацию военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции, увеличить до 25 лет срок выслуги, необходимой для ее получения;

  • увеличить срок службы, необходимый для получения военной ипотеки. Офицерам до пяти лет после окончания вуза, а не сразу после учебы, солдатам или сержантам-контрактникам — до восьми лет службы, а не до трех.

Ранее Минфин для оптимизации расходов предложил объединить МВД с ФСИН, судебными приставами и фельдегерской службой, писал «Коммерсантъ». По данным издания, реформа, в частности, подразумевает передачу части функций полиции гражданским ведомствам, а также сокращение численности сотрудников органов внутренних дел на 10%, увеличение срока выслуги полицейских и перевод значительной их части в разряд гражданских служащих. МВД намерено выступить против объединения ведомств, так как предлагаемые меры «противоречивы и не приведут к желаемому результату», писал «Коммерсантъ».

Ранее по теме: МВД намерено выступить против объединения полиции, ФСИН, ФССП и ГФС

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных