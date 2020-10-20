Минфин предложил сократить 100 000 должностей в российской армии

Ранее Минфин для оптимизации расходов предложил объединить МВД с ФСИН, судебными приставами и фельдегерской службой, писал «Коммерсантъ». По данным издания, реформа, в частности, подразумевает передачу части функций полиции гражданским ведомствам, а также сокращение численности сотрудников органов внутренних дел на 10%, увеличение срока выслуги полицейских и перевод значительной их части в разряд гражданских служащих. МВД намерено выступить против объединения ведомств, так как предлагаемые меры «противоречивы и не приведут к желаемому результату», писал «Коммерсантъ».