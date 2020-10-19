МВД намерено выступить против объединения полиции, ФСИН, ФССП и ГФС
МВД России намерено дать отрицательный отзыв на инициативу Минфина по реформе правоохранительных органов, которая предполагает объединение министерства внутренних дел, федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), государственной фельдъегерской службы (ГФС) и федеральной службы судебных приставов (ФССП) в целях оптимизации расходов, сообщает «Коммерсант».
По данным издания, реформа, в частности, подразумевает передачу части функций полиции гражданским ведомствам, а также сокращение численности сотрудников органов внутренних дел на 10%, увеличение срока выслуги полицейских и перевод значительной их части в разряд гражданских служащих. Кроме того, Минфин предлагает передать Минтруду и Минздраву такие функции полиции, как координацию программы переселения соотечественников из-за рубежа, регулирование трудовой миграции, а также контрольно-разрешительное регулирование в сфере легального оборота наркотических средств.
Отмечается, что Минфин направил в МВД соответствующий запрос, на который министерство уже готовит ответ. «В органах внутренних дел (ОВД) указывают, что предлагаемые меры противоречивы и не приведут к желаемому результату, а опрошенные “Ъ” эксперты предсказывают в случае реализации такой реформы рост коррупции в силовом блоке, длительное снижение качества его работы и массовый отток кадров», — пишет издание.
Реформа полиции уже проводилась в 2009–2011 гг. Она стала ответом на множество громких должностных преступлений, произошедших в конце 2000-х. Кроме того, 5 апреля 2016 г. президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении федеральных служб – по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ФСКН) и миграционной (ФМС). Их функции были переданы в МВД. Тогда также было объявлено о создании новой самостоятельной силовой структуры — Национальной гвардии.