МВД намерено выступить против объединения полиции, ФСИН, ФССП и ГФС

Реформа полиции уже проводилась в 2009–2011 гг. Она стала ответом на множество громких должностных преступлений, произошедших в конце 2000-х. Кроме того, 5 апреля 2016 г. президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении федеральных служб – по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ФСКН) и миграционной (ФМС). Их функции были переданы в МВД. Тогда также было объявлено о создании новой самостоятельной силовой структуры — Национальной гвардии.