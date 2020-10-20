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Эксперты дали прогноз по спаду заболеваемости коронавирусом в России

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Прирост заболеваемости коронавирусом начнет снижаться в ноябре 2020 г., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на специалистов научной лаборатории Моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова.

«Согласно полученным выводам, имеющимся результатам многолетних наблюдений за сезонным течением некоторых острых респираторных вирусных инфекций, можно ожидать снижение темпов прироста числа случаев COVID-19 в начале ноября 2020 года», — заявили специалисты. По их данным, пик заболеваемости будет достигнут, когда темп прироста новых случаев COVID-19 будет равен темпу прироста тестирования, при этом заболеваемость в абсолютных величинах может расти.

Накануне в Роспотребнадзоре назвали ожидаемый максимум по новым случаям коронавируса. По оценке заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, максимальный суточный прирост новых случаев коронавируса в России может составить около 18 000. Снижение заболеваемости COVID-19 до нулевых значений пока невозможно, так как переболели им не более 1% населения, объяснил Горелов.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 19 октября, в России за сутки выявлено 15 982 случая заражения. Это максимальное значение с начала пандемии. Всего в России зарегистрировано более 1,4 млн случаев COVID-19, из них более 1 млн пациентов выздоровели. Более 24 000 заболевших умерли,

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре назвали ожидаемый максимум по новым случаям коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных