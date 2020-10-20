Эксперты дали прогноз по спаду заболеваемости коронавирусом в России
Прирост заболеваемости коронавирусом начнет снижаться в ноябре 2020 г., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на специалистов научной лаборатории Моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова.
«Согласно полученным выводам, имеющимся результатам многолетних наблюдений за сезонным течением некоторых острых респираторных вирусных инфекций, можно ожидать снижение темпов прироста числа случаев COVID-19 в начале ноября 2020 года», — заявили специалисты. По их данным, пик заболеваемости будет достигнут, когда темп прироста новых случаев COVID-19 будет равен темпу прироста тестирования, при этом заболеваемость в абсолютных величинах может расти.
Накануне в Роспотребнадзоре назвали ожидаемый максимум по новым случаям коронавируса. По оценке заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, максимальный суточный прирост новых случаев коронавируса в России может составить около 18 000. Снижение заболеваемости COVID-19 до нулевых значений пока невозможно, так как переболели им не более 1% населения, объяснил Горелов.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 19 октября, в России за сутки выявлено 15 982 случая заражения. Это максимальное значение с начала пандемии. Всего в России зарегистрировано более 1,4 млн случаев COVID-19, из них более 1 млн пациентов выздоровели. Более 24 000 заболевших умерли,