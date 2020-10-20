Генпрокурор сообщил об изъятии у чиновников имущества на 34 млрд рублей

По словам Краснова, если чиновник или члены его семьи в течение года расходуют на приобретение недвижимости, транспорта или ценных бумаг сумму, превышающую их общий доход за последние три года, прокурор вправе предъявить иск об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества.