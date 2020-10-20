Генпрокурор сообщил об изъятии у чиновников имущества на 34 млрд рублей
Сумма изъятого у российских госслужащих имущества, не подтвержденного официальными доходами, составляет 34 млрд руб. за весь период реализации судами соответствующих полномочий, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов на 18-м заседании генеральных прокуроров государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«За весь период реализации данных полномочий судами удовлетворены исковые требования органов прокуратуры об изъятии у госслужащих имущества на сумму более 34 млрд руб.», — указано в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры России.
По данным главы ведомства, за первое полугодие 2020 г. по уголовным делам о коррупции в обеспечение причиненного преступлениями вреда арестовано 13,6 млрд руб. и на 2 млрд руб. изъято ценностей и имущества.
По словам Краснова, если чиновник или члены его семьи в течение года расходуют на приобретение недвижимости, транспорта или ценных бумаг сумму, превышающую их общий доход за последние три года, прокурор вправе предъявить иск об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества.
Закон о контроле за расходами чиновников был принят в 2012 г.