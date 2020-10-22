Глава Минздрава уйдет на самоизоляцию из-за коронавируса у члена семьи

«В связи с положительным результатом повторного ПЦР-теста на COVID-19 у одного из членом семьи министр Михаил Мурашкой принял решение уйти на самоизоляцию и в ближайшее время будет работать удаленно», — сказал Кузнецов. Он отметил, что министр чувствует себя хорошо. На публичных мероприятиях Минздрав будет представлять первый заместитель министра Игорь Каграманян.