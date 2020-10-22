Глава Минздрава уйдет на самоизоляцию из-за коронавируса у члена семьи
Министр здравоохранения Михаил Мурашко самоизолируется из-за коронавируса у члена семьи, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.
«В связи с положительным результатом повторного ПЦР-теста на COVID-19 у одного из членом семьи министр Михаил Мурашкой принял решение уйти на самоизоляцию и в ближайшее время будет работать удаленно», — сказал Кузнецов. Он отметил, что министр чувствует себя хорошо. На публичных мероприятиях Минздрав будет представлять первый заместитель министра Игорь Каграманян.
С начала пандемии коронавирусом переболели и другие российские министры. Среди них: министр культуры Ольга Любимова, министр науки и образования Валерий Фальков, министр строительства Владимир Якушев, а также премьер-министр Михаил Мишустин.