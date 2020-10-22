Госдума приняла в I чтении законопроект о продлении «дачной амнистии»
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «дачной амнистии» до марта 2026 г., сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Сейчас сроком ее окончания установлен март 2021 г.
«Первое чтение прошла инициатива, которая предполагает продление до 1 марта 2026 года упрощенного порядка оформления прав на жилые и садовые дома»,— говорится в сообщении. В Госдуме объяснили необходимость продления «дачной амнистии» тем, что после установленной ранее даты ее окончания (1 марта 2021 г.) те, кто строит садовые и жилые дома на дачных участках, не смогут зарегистрировать постройки по упрощенному порядку и должны будут обращаться в суд, чтобы доказать, что дома не являются самостроем.
«Также предлагается продлить на 5 лет срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, строительство которых было начато до 4 августа 2018 года [в уведомительном порядке]»,— говорится в сообщении.
«Дачная амнистия» была объявлена в 2006 г. и действует уже 14 лет после неоднократных продлений. Закон относится и к участкам, и к постройкам. С начала его действия в упрощенном порядке в целом по России оформлено около 10 млн участков и 3,5 млн домов. В исходном варианте для постановки постройки на учет достаточно было представить в регистрирующие органы документ о правах на участок и декларацию с описанием дома.
С 2017-го для такого строительства понадобился техплан, изготовленный на основе той же декларации. С августа 2018 г. вступили в силу поправки в Градостроительный кодекс, которые предусматривают не упрощенный, но уведомительный порядок регистрации на основе техплана. До 1 марта 2019 г. был объявлен переходный период: дома до 500 кв. м на участках ИЖС полагалось регистрировать в уведомительном порядке, на садовых участках и наделах ЛПХ продолжал действовать упрощенный (по амнистии). В садоводствах тоже разрешили строить жилые дома. В 2019 г. в Госдуме предложили продлить упрощенный порядок регистрации построек на дачных участках до 1 марта 2022 г.