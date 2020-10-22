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Госдума приняла в I чтении законопроект о продлении «дачной амнистии»

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «дачной амнистии» до марта 2026 г., сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Сейчас сроком ее окончания установлен март 2021 г.

«Первое чтение прошла инициатива, которая предполагает продление до 1 марта 2026 года упрощенного порядка оформления прав на жилые и садовые дома»,— говорится в сообщении. В Госдуме объяснили необходимость продления «дачной амнистии» тем, что после установленной ранее даты ее окончания (1 марта 2021 г.) те, кто строит садовые и жилые дома на дачных участках, не смогут зарегистрировать постройки по упрощенному порядку и должны будут обращаться в суд, чтобы доказать, что дома не являются самостроем. 

«Также предлагается продлить на 5 лет срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, строительство которых было начато до 4 августа 2018 года [в уведомительном порядке]»,— говорится в сообщении.

«Дачная амнистия» была объявлена в 2006 г. и действует уже 14 лет после неоднократных продлений. Закон относится и к участкам, и к постройкам. С начала его действия в упрощенном порядке в целом по России оформлено около 10 млн участков и 3,5 млн домов. В исходном варианте для постановки постройки на учет достаточно было представить в регистрирующие органы документ о правах на участок и декларацию с описанием дома. 

С 2017-го для такого строительства понадобился техплан, изготовленный на основе той же декларации. С августа 2018 г. вступили в силу поправки в Градостроительный кодекс, которые предусматривают не упрощенный, но уведомительный порядок регистрации на основе техплана. До 1 марта 2019 г. был объявлен переходный период: дома до 500 кв. м на участках ИЖС полагалось регистрировать в уведомительном порядке, на садовых участках и наделах ЛПХ продолжал действовать упрощенный (по амнистии). В садоводствах тоже разрешили строить жилые дома. В 2019 г. в Госдуме предложили продлить упрощенный порядок регистрации построек на дачных участках до 1 марта 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных