Госдума приняла в I чтении законопроект о продлении «дачной амнистии»

С 2017-го для такого строительства понадобился техплан, изготовленный на основе той же декларации. С августа 2018 г. вступили в силу поправки в Градостроительный кодекс, которые предусматривают не упрощенный, но уведомительный порядок регистрации на основе техплана. До 1 марта 2019 г. был объявлен переходный период: дома до 500 кв. м на участках ИЖС полагалось регистрировать в уведомительном порядке, на садовых участках и наделах ЛПХ продолжал действовать упрощенный (по амнистии). В садоводствах тоже разрешили строить жилые дома. В 2019 г. в Госдуме предложили продлить упрощенный порядок регистрации построек на дачных участках до 1 марта 2022 г.