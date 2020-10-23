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Академик РАН опроверг данные о распространении коронавируса детьми

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Исследование показало, что дети не являются источниками заражения коронавирусом для пожилых, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, академика РАН Арега Тотоляна.

«Первоначально, когда стало известно, что дети болеют редко, было предположение, что дети переносят инфекцию в бессимптомной форме или являются носителями вируса, и соответственно, от них заражаются пожилые. Но в одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало, что наоборот: не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей», — рассказал Тотолян.

Эпидемиолог пояснил, что вирус начинает размножаться в организме только после попадания в клетку. Для попадания в нее коронавирус использует рецептор АСЕ2, количество которого в клетках с возрастом увеличивается, то есть у детей оно минимальное, у пожилых людей — максимальное. Тотолян добавил, что статистика подтверждает это: дети составляют не более 10% в структуре зараженных коронавирусом — показатель меньше, чем для других возрастных групп.

Тотолян отметил, что из-за небольшой представленности рецептора АСЕ2 у ребенка будет мало инфицированных коронавирусом клеток, число вирусных частиц на слизистых также будет небольшим. Поэтому ребенок с меньшей вероятностью может стать источником заражения коронавирусом, чем взрослый человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 22 октября, в России зарегистрировано более 1,4 млн случаев заражения вирусом. За сутки выявлено 15 971 случай заражения коронавирусом. Более 1,1 млн человек выздоровели, более 25 000 скончались от коронавируса. Россия занимает четвертое место по заболеваемости коронавирусом в мире.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных