Академик РАН опроверг данные о распространении коронавируса детьми

Эпидемиолог пояснил, что вирус начинает размножаться в организме только после попадания в клетку. Для попадания в нее коронавирус использует рецептор АСЕ2, количество которого в клетках с возрастом увеличивается, то есть у детей оно минимальное, у пожилых людей — максимальное. Тотолян добавил, что статистика подтверждает это: дети составляют не более 10% в структуре зараженных коронавирусом — показатель меньше, чем для других возрастных групп.