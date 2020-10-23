В России разработали систему для выявления коронавируса по кашлю
Система, которая распознает COVID-19 по кашлю человека, может появиться в аэропортах России, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на спецпредставителя президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрия Пескова.
«Мы смотрим еще несколько очень интересных решений, например, которые мониторят то, как вы кашляете, звук кашля. Это решение позволяет вам аргументированно пойти к врачу, на самой ранней стадии определить наличие COVID-19», — рассказал Песков. По его словам, сейчас библиотеки звуковых паттернов собирают две компании — из Швейцарии и из России. Начало тестирования этого решения в одном из аэропортов обсуждается с «Аэрофлотом».
Песков также рассказал о других изобретениях российских компаний в области здоровья. Так, одна из компаний разработала электронный стетоскоп, который с помощью искусственного интеллекта может определить, есть ли в легких человека патологические звуки — хрипы или свисты.