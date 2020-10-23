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В России разработали систему для выявления коронавируса по кашлю

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Система, которая распознает COVID-19 по кашлю человека, может появиться в аэропортах России, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на спецпредставителя президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрия Пескова.

«Мы смотрим еще несколько очень интересных решений, например, которые мониторят то, как вы кашляете, звук кашля. Это решение позволяет вам аргументированно пойти к врачу, на самой ранней стадии определить наличие COVID-19», — рассказал Песков. По его словам, сейчас библиотеки звуковых паттернов собирают две компании — из Швейцарии и из России. Начало тестирования этого решения в одном из аэропортов обсуждается с «Аэрофлотом».

Песков также рассказал о других изобретениях российских компаний в области здоровья. Так, одна из компаний разработала электронный стетоскоп, который с помощью искусственного интеллекта может определить, есть ли в легких человека патологические звуки — хрипы или свисты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных