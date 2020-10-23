В России разработали систему для выявления коронавируса по кашлю

«Мы смотрим еще несколько очень интересных решений, например, которые мониторят то, как вы кашляете, звук кашля. Это решение позволяет вам аргументированно пойти к врачу, на самой ранней стадии определить наличие COVID-19», — рассказал Песков. По его словам, сейчас библиотеки звуковых паттернов собирают две компании — из Швейцарии и из России. Начало тестирования этого решения в одном из аэропортов обсуждается с «Аэрофлотом».