Более 46 000 москвичей оштрафовали за нарушение масочного режима

«С 1 сентября к административной ответственности привлечено более 46 тыс. граждан», — сказал Данчиков. Соблюдение москвичами масочно-перчаточного режима, по его словам, проверяется в первую очередь в крупных торговых центрах, офисах, кинотеатрах, театрах, на спортивных и зрелищных мероприятиях. Кроме того, с 1 сентября привлечены к административной ответственности за нарушения противоэпидемических мер более 12 000 московских организаций, деятельность более 160 приостановлена, рассказал Данчиков.