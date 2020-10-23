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Более 46 000 москвичей оштрафовали за нарушение масочного режима

Ведомости

C 1 сентября более 46 000 москвичей привлечены к административной ответственности за нарушение режима ношения масок и перчаток, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главконтроля Москвы Евгения Данчикова.

«С 1 сентября к административной ответственности привлечено более 46 тыс. граждан», — сказал Данчиков. Соблюдение москвичами масочно-перчаточного режима, по его словам, проверяется в первую очередь в крупных торговых центрах, офисах, кинотеатрах, театрах, на спортивных и зрелищных мероприятиях. Кроме того, с 1 сентября привлечены к административной ответственности за нарушения противоэпидемических мер более 12 000 московских организаций, деятельность более 160 приостановлена, рассказал Данчиков.

Ранее руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов сообщил, что с 12 мая оштрафованы за отсутствие масок и перчаток при проезде в общественном транспорте 96 000 москвичей. Штраф за нарушение масочно-перчаточного режима в общественном транспорте составляет 5000 руб.

С 12 мая жители Москвы обязаны в общественном транспорте носить маски и перчатки в рамках профилактики распространения коронавируса. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. С 5 по 18 октября в московских школах объявлены каникулы. Позднее Собянин объявил о приостановке льготного проезда в общественном транспорте для школьников, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных