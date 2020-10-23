Более 46 000 москвичей оштрафовали за нарушение масочного режима
C 1 сентября более 46 000 москвичей привлечены к административной ответственности за нарушение режима ношения масок и перчаток, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главконтроля Москвы Евгения Данчикова.
«С 1 сентября к административной ответственности привлечено более 46 тыс. граждан», — сказал Данчиков. Соблюдение москвичами масочно-перчаточного режима, по его словам, проверяется в первую очередь в крупных торговых центрах, офисах, кинотеатрах, театрах, на спортивных и зрелищных мероприятиях. Кроме того, с 1 сентября привлечены к административной ответственности за нарушения противоэпидемических мер более 12 000 московских организаций, деятельность более 160 приостановлена, рассказал Данчиков.
Ранее руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов сообщил, что с 12 мая оштрафованы за отсутствие масок и перчаток при проезде в общественном транспорте 96 000 москвичей. Штраф за нарушение масочно-перчаточного режима в общественном транспорте составляет 5000 руб.
С 12 мая жители Москвы обязаны в общественном транспорте носить маски и перчатки в рамках профилактики распространения коронавируса. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. С 5 по 18 октября в московских школах объявлены каникулы. Позднее Собянин объявил о приостановке льготного проезда в общественном транспорте для школьников, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.