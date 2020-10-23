В США объяснили утилизацию российских аппаратов ИВЛ
Поставленные в США российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» были утилизированы из-за отсутствия необходимой сертификации, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).
«Для передачи в пользование в США все аппараты ИВЛ – как произведенные в США, так и вне США – должны иметь либо разрешение 510(k), либо, для раздачи во время пандемии COVID-19, разрешения в соответствии с Разрешением на экстренное применение (РЭП) аппаратов ИВЛ. Модели аппаратов ИВЛ, включенные в эту поставку, не имели разрешения ни по РЭП, ни по 510(k). В мае были сообщения, что эти аппараты "Авента-М" стали причиной пожаров в России», — сказали в ведомстве.
Российское оборудование было утилизировано в июле этого года в качестве меры предосторожности, добавили в агентстве.
Ранее издание Buzzfeed сообщило, что в США в соответствии с нормативными требованиями по утилизации опасных отходов уничтожены 45 аппаратов ИВЛ «Авента-М», поставленных Россией в разгар пандемии коронавируса в апреле.
После появления информации о утилизации аппаратов в США, в компании-производителе — концерне «Радиоэлектронные технологии» — заявили, что «верят в разум и далеки от мысли, что американские чиновники могли так поступить с дорогостоящим оборудованием».
В России аппараты ИВЛ «Авента-М» были временно запрещены к использованию после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в результате которых погибли шесть пациентов. Хотя Росздравнадзор обнаружил нарушения технологии производства этих приборов на Уральском приборостроительном заводе, подчеркивалось, что их связь с пожарами в больницах не установлена. В конце июля аппараты были разрешены к эксплуатации.