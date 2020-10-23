В США объяснили утилизацию российских аппаратов ИВЛ

«Для передачи в пользование в США все аппараты ИВЛ – как произведенные в США, так и вне США – должны иметь либо разрешение 510(k), либо, для раздачи во время пандемии COVID-19, разрешения в соответствии с Разрешением на экстренное применение (РЭП) аппаратов ИВЛ. Модели аппаратов ИВЛ, включенные в эту поставку, не имели разрешения ни по РЭП, ни по 510(k). В мае были сообщения, что эти аппараты "Авента-М" стали причиной пожаров в России», — сказали в ведомстве.