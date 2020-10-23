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В США объяснили утилизацию российских аппаратов ИВЛ

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Поставленные в США российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» были утилизированы из-за отсутствия необходимой сертификации, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

«Для передачи в пользование в США все аппараты ИВЛ – как произведенные в США, так и вне США – должны иметь либо разрешение 510(k), либо, для раздачи во время пандемии COVID-19, разрешения в соответствии с Разрешением на экстренное применение (РЭП) аппаратов ИВЛ. Модели аппаратов ИВЛ, включенные в эту поставку, не имели разрешения ни по РЭП, ни по 510(k). В мае были сообщения, что эти аппараты "Авента-М" стали причиной пожаров в России», — сказали в ведомстве.

Российское оборудование было утилизировано в июле этого года в качестве меры предосторожности, добавили в агентстве.

Ранее издание Buzzfeed сообщило, что в США в соответствии с нормативными требованиями по утилизации опасных отходов уничтожены 45 аппаратов ИВЛ «Авента-М», поставленных Россией в разгар пандемии коронавируса в апреле.

После появления информации о утилизации аппаратов в США, в компании-производителе — концерне «Радиоэлектронные технологии» — заявили, что «верят в разум и далеки от мысли, что американские чиновники могли так поступить с дорогостоящим оборудованием».

В России аппараты ИВЛ «Авента-М» были временно запрещены к использованию после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в результате которых погибли шесть пациентов. Хотя Росздравнадзор обнаружил нарушения технологии производства этих приборов на Уральском приборостроительном заводе, подчеркивалось, что их связь с пожарами в больницах не установлена. В конце июля аппараты были разрешены к эксплуатации.

Ранее по теме: Песков прокомментировал утилизацию российских аппаратов ИВЛ в США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных