Песков прокомментировал утилизацию российских аппаратов ИВЛ в США

Песков рассказал, что аппараты ИВЛ были направлены в США в критический для Штатов момент. «все, что было в силах, и в технологических, и в технических России, она сделала для того, чтобы такую помощь направить», — отметил пресс-секретарь. Песков также рассказал, что в тот период многие страны обменивались помощью, были редкие попытки политизировать такую помощь, но Россия всегда была против. Что американские власти решили сделать с российскими аппаратами ИВЛ — «это уже не наш вопрос», подытожил Песков.