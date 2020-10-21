Песков прокомментировал утилизацию российских аппаратов ИВЛ в США
Россия не могла поставить США в качестве гуманитарной помощи неисправные аппараты ИВЛ, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, такого не может быть», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Пресс-секретарь президента добавил, что такие аппараты используются в российских больницах. Песков отметил, что любой прибор иногда может выходить из строя и требовать ремонта. Заявление, что аппараты были произведены не под то напряжение, Песков назвал условными, так как существуют трансформаторы и стабилизаторы напряжения.
Песков рассказал, что аппараты ИВЛ были направлены в США в критический для Штатов момент. «все, что было в силах, и в технологических, и в технических России, она сделала для того, чтобы такую помощь направить», — отметил пресс-секретарь. Песков также рассказал, что в тот период многие страны обменивались помощью, были редкие попытки политизировать такую помощь, но Россия всегда была против. Что американские власти решили сделать с российскими аппаратами ИВЛ — «это уже не наш вопрос», подытожил Песков.
Ранее Buzzfeed со ссылкой на американское Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) сообщило, что в США в соответствии с нормативными требованиями по утилизации опасных отходов уничтожены 45 аппаратов ИВЛ «Авента-М», поставленных Россией в разгар пандемии коронавируса в апреле. Позже FEMA подтвердило «РИА Новости» утилизацию этих аппаратов.
США отказались от эксплуатации 45 поставленных Россией аппаратов ИВЛ «Авента-М» в мае после того, как в больницах Москвы и Санкт-Петербурга эта аппаратура стала причиной пожаров, в которых погибли шесть пациентов. В России аппараты ИВЛ «Авента-М», временно запрещенные к использованию из-за пожаров, были вновь разрешены к эксплуатации в больницах в конце июля. Хотя Росздравнадзор обнаружил нарушения технологии производства этих приборов на Уральском приборостроительном заводе, подчеркивалось, что их связь с пожарами в больницах не установлена.