Производитель российских аппаратов ИВЛ отреагировал на их уничтожение в США
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящий в состав госкорпорации «Ростех», далек от мысли, что американские чиновники могли утилизировать 45 российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщили в пресс-службе «Ростеха» со ссылкой на КРЭТ.
«Мы верим в разум и далеки от мысли, что американские чиновники могли так поступить с дорогостоящим оборудованием, которое востребовано сегодня во многих странах мира в условиях пандемии», — говорится в сообщении.
Ранее Buzzfeed со ссылкой на Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) сообщило, что в США в соответствии с нормативными требованиями по утилизации опасных отходов уничтожены 45 аппаратов ИВЛ «Авента-М», поставленных Россией в разгар пандемии коронавируса в апреле. Позже FEMA подтвердило «РИА Новости» утилизацию этих аппаратов.
США отказались от эксплуатации 45 поставленных Россией аппаратов ИВЛ «Авента-М» в мае после того, как в больницах Москвы и Санкт-Петербурга эта аппаратура стала причиной пожаров, в которых погибли шесть пациентов. В России аппараты ИВЛ «Авента-М», временно запрещенные к использованию из-за пожаров, были вновь разрешены к эксплуатации в больницах в конце июля. Хотя Росздравнадзор обнаружил нарушения технологии производства этих приборов на Уральском приборостроительном заводе, подчеркивалось, что их связь с пожарами в больницах не установлена.