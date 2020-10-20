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Производитель российских аппаратов ИВЛ отреагировал на их уничтожение в США

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Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящий в состав госкорпорации «Ростех», далек от мысли, что американские чиновники могли утилизировать 45 российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщили в пресс-службе «Ростеха» со ссылкой на КРЭТ.

«Мы верим в разум и далеки от мысли, что американские чиновники могли так поступить с дорогостоящим оборудованием, которое востребовано сегодня во многих странах мира в условиях пандемии», — говорится в сообщении.

Ранее Buzzfeed со ссылкой на Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) сообщило, что в США в соответствии с нормативными требованиями по утилизации опасных отходов уничтожены 45 аппаратов ИВЛ «Авента-М», поставленных Россией в разгар пандемии коронавируса в апреле. Позже FEMA подтвердило «РИА Новости» утилизацию этих аппаратов.

США отказались от эксплуатации 45 поставленных Россией аппаратов ИВЛ «Авента-М» в мае после того, как в больницах Москвы и Санкт-Петербурга эта аппаратура стала причиной пожаров, в которых погибли шесть пациентов. В России аппараты ИВЛ «Авента-М», временно запрещенные к использованию из-за пожаров, были вновь разрешены к эксплуатации в больницах в конце июля. Хотя Росздравнадзор обнаружил нарушения технологии производства этих приборов на Уральском приборостроительном заводе, подчеркивалось, что их связь с пожарами в больницах не установлена.

Ранее по теме: В США утилизировали 45 поставленных из России аппаратов ИВЛ

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных