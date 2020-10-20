В США утилизировали 45 поставленных из России аппаратов ИВЛ
В США утилизировали 45 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», поставленных Россией в разгар пандемии коронавируса в апреле, сообщает Buzzfeed со ссылкой на Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).
«Переданные аппараты ИВЛ были утилизированы в соответствии со строгими нормативными требованиями по утилизации опасных отходов, установленными Управлением общих служб США (GSA) и Агентством по охране окружающей среды (EPA)», — сообщили изданию в ведомстве. Когда была произведена утилизация, в FEMA не уточнили.
США отказались от эксплуатации 45 поставленных Россией аппаратов ИВЛ «Авента-М» в мае, после того, как в больницах Москвы и Санкт-Петербурга эта аппаратура стала причиной пожаров, в которых погибли шесть пациентов, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако еще раньше стало известно, что в больницах американских штатов Нью-Йорка и Нью-Джерси они так и не использовались из-за дефектов и отсутствия адаптеров для корректного подключения.
В России аппараты ИВЛ «Авента-М», временно запрещенные к использованию из-за пожаров, были вновь разрешены к эксплуатации в больницах в конце июля. Хотя Росздравнадзор обнаружил нарушения технологии производства этих приборов на Уральском приборостроительном заводе, подчеркивалось, что их связь с пожарами в больницах не установлена.