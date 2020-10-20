В США утилизировали 45 поставленных из России аппаратов ИВЛ

США отказались от эксплуатации 45 поставленных Россией аппаратов ИВЛ «Авента-М» в мае, после того, как в больницах Москвы и Санкт-Петербурга эта аппаратура стала причиной пожаров, в которых погибли шесть пациентов, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако еще раньше стало известно, что в больницах американских штатов Нью-Йорка и Нью-Джерси они так и не использовались из-за дефектов и отсутствия адаптеров для корректного подключения.