В США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках
Аппараты искусственной вентиляции легких, отправленные Россией в Соединенные Штаты, были той же модели, которая фигурировала в пожарах с гибелью людей в российских больницах. Они не использовались в американских клиниках и сейчас власти штатов отказываются от них. Об этом Reuters сообщила пресс-секретарь агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.
По ее словам, власти штатов возвращают аппараты в FEMA «из-за чрезмерной осторожности». Агентство также указывает, что аппараты ИВЛ «Авента-М» могли быть причиной гибели шести пациентов в российских клиниках, где лечили от коронавирусной инфекции.
Ранее Росздравнадзор сообщил, что проверит качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые использовались в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Пожар в больнице на севере Москвы произошел вечером 9 мая. Загорелась реанимационная палата на первом этаже корпуса, перепрофилированного для приема больных с коронавирусом. Погиб один пациент. 12 мая произошел пожар на шестом этаже в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Погибли пять пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ.
По данным ТАСС, аппараты ИВЛ «Авента-М» в обеих больницах были изготовлены на одном заводе – Уральском приборостроительном. Этот завод входит в один из крупнейших холдингов «Ростеха» – концерн КРЭТ «Радиоэлектронные технологии». «Ведомостям» заявили, что концерн разбирается в ситуации. По словам представителей концерна, рассматривается несколько версий, связанных как с состоянием сетей, инженерной инфраструктуры больниц, с медицинским оборудованием, так и с соблюдением мер противопожарной безопасности. Оборудование, по данным концерна, ранее прошло необходимое тестирование, в том числе под высокой нагрузкой. Аппараты ИВЛ под маркой «Авента» поставляются в лечебные учреждения с 2012 г. Нареканий к их безопасности не было.