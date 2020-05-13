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В США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках

Ведомости

Аппараты искусственной вентиляции легких, отправленные Россией в Соединенные Штаты, были той же модели, которая фигурировала в пожарах с гибелью людей в российских больницах. Они не использовались в американских клиниках и сейчас власти штатов отказываются от них. Об этом Reuters сообщила пресс-секретарь агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.

По ее словам, власти штатов возвращают аппараты в FEMA «из-за чрезмерной осторожности». Агентство также указывает, что аппараты ИВЛ «Авента-М» могли быть причиной гибели шести пациентов в российских клиниках, где лечили от коронавирусной инфекции.

Ранее Росздравнадзор сообщил, что проверит качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые использовались в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Пожар в больнице на севере Москвы произошел вечером 9 мая. Загорелась реанимационная палата на первом этаже корпуса, перепрофилированного для приема больных с коронавирусом. Погиб один пациент. 12 мая произошел пожар на шестом этаже в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Погибли пять пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ.

По данным ТАСС, аппараты ИВЛ «Авента-М» в обеих больницах были изготовлены на одном заводе – Уральском приборостроительном. Этот завод входит в один из крупнейших холдингов «Ростеха» – концерн КРЭТ «Радиоэлектронные технологии». «Ведомостям» заявили, что концерн разбирается в ситуации. По словам представителей концерна, рассматривается несколько версий, связанных как с состоянием сетей, инженерной инфраструктуры больниц, с медицинским оборудованием, так и с соблюдением мер противопожарной безопасности. Оборудование, по данным концерна, ранее прошло необходимое тестирование, в том числе под высокой нагрузкой. Аппараты ИВЛ под маркой «Авента» поставляются в лечебные учреждения с 2012 г. Нареканий к их безопасности не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных