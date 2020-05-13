В США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках

По данным ТАСС, аппараты ИВЛ «Авента-М» в обеих больницах были изготовлены на одном заводе – Уральском приборостроительном. Этот завод входит в один из крупнейших холдингов «Ростеха» – концерн КРЭТ «Радиоэлектронные технологии». «Ведомостям» заявили, что концерн разбирается в ситуации. По словам представителей концерна, рассматривается несколько версий, связанных как с состоянием сетей, инженерной инфраструктуры больниц, с медицинским оборудованием, так и с соблюдением мер противопожарной безопасности. Оборудование, по данным концерна, ранее прошло необходимое тестирование, в том числе под высокой нагрузкой. Аппараты ИВЛ под маркой «Авента» поставляются в лечебные учреждения с 2012 г. Нареканий к их безопасности не было.