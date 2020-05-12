В Петербурге при пожаре в больнице погибли пациенты с коронавирусом на ИВЛ
При пожаре в отделении реанимации в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли пять человек. Об этом сообщили «РИА Новости» в экстренных службах региона. Все пятеро погибших пациентов больницы были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
В больнице в Выборгском районе Санкт-Петербурга лечатся пациенты с коронавирусной инфекцией. Из больницы эвакуировали 150 человек. По данным «Интерфакса», пожар произошел на шестом этаже больницы. Его площадь составила 10 кв. м. Причиной пожара в больнице могло стать возгорание реанимационного оборудования в зоне для тяжелобольных пациентов с коронавирусом, рассказал агентству информированный источник.
В МЧС России подтвердили гибель людей при пожаре, однако не уточнили количество жертв. Дым из окна больницы наблюдался в 6.29 мск, к 6.55 пожар локализовали, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе управления МЧС по Петербургу.
В Москве 9 мая произошел пожар в корпусе клинической больницы №50 имени Спасокукоцкого, в котором лечат пациентов с COVID-19. Пожар начался в отделении реанимации, погибла одна женщина.