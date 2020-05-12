В Петербурге при пожаре в больнице погибли пациенты с коронавирусом на ИВЛ

В больнице в Выборгском районе Санкт-Петербурга лечатся пациенты с коронавирусной инфекцией. Из больницы эвакуировали 150 человек. По данным «Интерфакса», пожар произошел на шестом этаже больницы. Его площадь составила 10 кв. м. Причиной пожара в больнице могло стать возгорание реанимационного оборудования в зоне для тяжелобольных пациентов с коронавирусом, рассказал агентству информированный источник.