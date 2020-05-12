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В Петербурге при пожаре в больнице погибли пациенты с коронавирусом на ИВЛ

Ведомости

При пожаре в отделении реанимации в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли пять человек. Об этом сообщили «РИА Новости» в экстренных службах региона. Все пятеро погибших пациентов больницы были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В больнице в Выборгском районе Санкт-Петербурга лечатся пациенты с коронавирусной инфекцией. Из больницы эвакуировали 150 человек. По данным «Интерфакса», пожар произошел на шестом этаже больницы. Его площадь составила 10 кв. м. Причиной пожара в больнице могло стать возгорание реанимационного оборудования в зоне для тяжелобольных пациентов с коронавирусом, рассказал агентству информированный источник.

В МЧС России подтвердили гибель людей при пожаре, однако не уточнили количество жертв. Дым из окна больницы наблюдался в 6.29 мск, к 6.55 пожар локализовали, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе управления МЧС по Петербургу.

В Москве 9 мая произошел пожар в корпусе клинической больницы №50 имени Спасокукоцкого, в котором лечат пациентов с COVID-19. Пожар начался в отделении реанимации, погибла одна женщина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных